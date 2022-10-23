Ізраїль знищив у Сирії склад іранських дронів, що призначались для РФ

Дрони призначалися для нападу РФ на Україну

Військові авіаударом поблизу Дамаска знищили центр збирання іранських дронів у Сирії

Військові Ізраїлю накрили авіаударом центр збирання іранських дронів у Сирії. Вибухи пролунали поблизу Дамаска. Про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

Згідно з джерелами SOHR, військову логістику та обладнання, що використовувалися для збирання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту в західній частині провінції Ріф-Дамаск, було знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами.

«У січні 2022 року партії зброї, боєприпасів та деталей для виробництва дронів з Ірану прибули у військовий аеропорт у західній сільській місцевості сирійського Дамаска», – йдеться у звіті.

Як повідомляє в Facebook ізраїльський журналіст Макс Лур'є, готова партія зброї, яка там була вироблена, призначалася для Росії. Крім того, Ізраїль знищив ще одну велику партію дронів, яку призначали Росії.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.

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