Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд для українців

Суд зобов’язав уряд Ізраїлю змінити своє рішення щодо правил в’їзду для громадян України

У неділю, 3 липня, Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

«Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яка зобов’язує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України», – написав він.

Зеленський додав, що саме верховенство права та повага до прав людини відрізняє справжню, розвинену демократію.

Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян . Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2022

Нагадаємо, Ізраїль всупереч усім домовленостям і угодам в односторонньому порядку заборонив в'їзд на свою територію українцям, які не мають електронні візи, що несе загрозу громадянам країни, проти якої Росія почала агресію.

З початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.