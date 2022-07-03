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    Політика

    Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд для українців

    Вищий суд Ізраїлю став на бік громадян України - Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд для українців
    Вищий суд Ізраїлю став на бік громадян України
    фото з відкритих джерел

    Суд зобов’язав уряд Ізраїлю змінити своє рішення щодо правил в’їзду для громадян України

    У неділю, 3 липня, Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

    «Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яка зобов’язує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України», – написав він.

    Зеленський додав, що саме верховенство права та повага до прав людини відрізняє справжню, розвинену демократію.

    Нагадаємо, Ізраїль всупереч усім домовленостям і угодам в односторонньому порядку заборонив в'їзд на свою територію українцям, які не мають електронні візи, що несе загрозу громадянам країни, проти якої Росія почала агресію.

    З початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

    У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

    Читайте також: Посол України Євген Корнійчук: Ми ставимо питання зупинки безвізового режиму для ізраїльтян
    Теги: росія суд Ізраїль війна Володимир Зеленський Україна #stoprussia
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    Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд для українців