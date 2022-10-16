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Настав час: ізраїльський міністр зробив заяву щодо військової допомоги Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Настав час: ізраїльський міністр зробив заяву щодо військової допомоги Україні
Міністр у справах діаспори Нахман Шай відреагував на чутки про постачання Іраном ракет для РФ
фото з відкритих джерел

Міністр у справах діаспори Ізраїлю закликав надати Україні військову допомогу

На тлі інформації про постачання Іраном ракет малої та середньої дальності в РФ, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні військову допомогу. Про це Шай написав у себе в Twitter.

Шай закликав свою країну визначитися з позицією у російсько-українській війні. 

«Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, який бік має обрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті», – написав міністр.

Він підкреслив, що Ізраїль має надати Україні допомогу таку, як США та НАТО.

Нагадаємо, Іран планує поставити до Росії ракети класу «земля-земля» для продовження війни проти України. 

Згідно з оцінкою розвідки, промисловість Ірану готує першу партію Fateh-110 і Zolfagha – балістичних ракет малої здатності, які здатні вражати ціль на відстані 300 й 700 кілометрів відповідно.

За даними Інституту вивчення війни, Росія, ймовірно, домовилася з Іраном про постачання нових безпілотників. Йдеться про дрони-камікадзе Arash-2, які є «новинкою» іранського оборонного комплексу.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що у Росії залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни.

Теги: земля Ізраїль міністр промисловість зброя Іран росія

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