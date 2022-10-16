Настав час: ізраїльський міністр зробив заяву щодо військової допомоги Україні

Міністр у справах діаспори Нахман Шай відреагував на чутки про постачання Іраном ракет для РФ

Міністр у справах діаспори Ізраїлю закликав надати Україні військову допомогу

На тлі інформації про постачання Іраном ракет малої та середньої дальності в РФ, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні військову допомогу. Про це Шай написав у себе в Twitter.

Шай закликав свою країну визначитися з позицією у російсько-українській війні.

«Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, який бік має обрати Ізраїль у цьому кривавому конфлікті», – написав міністр.

Він підкреслив, що Ізраїль має надати Україні допомогу таку, як США та НАТО.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

Нагадаємо, Іран планує поставити до Росії ракети класу «земля-земля» для продовження війни проти України.

Згідно з оцінкою розвідки, промисловість Ірану готує першу партію Fateh-110 і Zolfagha – балістичних ракет малої здатності, які здатні вражати ціль на відстані 300 й 700 кілометрів відповідно.

За даними Інституту вивчення війни, Росія, ймовірно, домовилася з Іраном про постачання нових безпілотників. Йдеться про дрони-камікадзе Arash-2, які є «новинкою» іранського оборонного комплексу.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що у Росії залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни.