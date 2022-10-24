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Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з дронами-камікадзе, – The New York Times

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ізраїль передав Україні розвіддані для боротьби з дронами-камікадзе, – The New York Times
Україна зможе ефективніше боротися з дронами
фото з відкритих джерел

Ізраїль передав українській стороні розвіддані, корисні у боротьбі з іранськими дронами

Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з безпілотниками, які нібито поставляються Іраном Росії. З таким твердженням виступила в неділю газета The New York Times із посиланням на неназваного українського чиновника.

Як стверджує джерело, неназваний український чиновник повідомив виданню не під запис, що Ізраїль «передав розвіддані, корисні у боротьбі з іранськими дронами». Раніше про те, що Ізраїль надає українському керівництву дані військової розвідки та інформацію аналітичного характеру, яка потрібна для протидії нібито використанню Росією іранських безпілотників, повідомляла з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. 

Читайте також: Як Україні перемогти іранські дрони-камікадзе
Теги: росія Україна Зброя Росії Ізраїль війна

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