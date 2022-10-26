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Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes 
Китай може спробувати взяти під контроль частину російських земель 
фото з відкритих джерел

Росія втратила у війні з Україною не тільки добрячу частину армії, але й репутацію сильної держави 

Китай, скориставшись тим, що Росія слабшає через війну з Україною, може спробувати взяти під контроль східні території РФ. Про це пише журнал Forbes, аналізуючи ситуацію в Китайській народній республіці (КНР) після з'їзду Комуністичної партії Китаю.

«Зневага Китаю до РФ, що слабшає, ледве ховається і все наростає; азіатська РФ відкрита для захоплення, і ніхто не здійме великого шуму», – йдеться в повідомленні.

Forbes вважає такий розвиток подій вірогіднішим, ніж військову операцію проти Тайваню.

«Налаштовані на експансію китайські націоналісти здатні миттєво підірвати нинішнє зближення РФ і Китаю. Підстави конфлікту глибокі. Китай та РФ сварилися та боролися через свій спільний кордон протягом століть», – йдеться в статті.

Поки Росія слабшає, Китай гострить зуби на східні території РФ – Forbes  фото 1

Оскільки військова репутація Росії підірвана, а російська армія змушена випрошувати припаси в Ірану та різношерстої групи колишніх радянських республік, у звичайному російському арсеналі мало що залишилося для стримування китайської військової агресії, зазначає Forbes. 

Нагадаємо, днями речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяву речника МЗС Китаю, який стверджував: нічого не знає про атаку російських дронів на Київ.  

«Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно», – написав Ніколенко.

Раніше постійний представник Китаю при ООН Лю Цзеї закликав до переговорів з РФ, а також заявив, що санкції проти Росії, яка розв’язала війну в Україні, не сприятимуть мирному врегулюванню питання. Представник Китаю вважає, що слід використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України.

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Теги: Forbes армія журнал Китай кордон націоналісти партії росія

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