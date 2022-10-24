Китай планує побудувати у відкритому морі надпотужну вітряну електростанцію

Китай активно розвиває вітряну енергетику

Місто Чаочжоу в китайській провінції Гуандун має намір побудувати морську вітряну електростанцію настільки велику і потужну, що вона зможе виробляти більше енергії, ніж усі електростанції Норвегії разом узяті, повідомляє ITC.

Згідно з п’ятирічним планом розвитку Чаочжоу, місто має намір розпочати роботу над морською вітровою електростанцією потужністю 43,3 ГВт до 2025 року. Для порівняння, максимальна потужність Запорізької АЕС (найбільшої в Європі) становить 6,14 ГВт. Таким чином, китайська вітроелектростанція буде в 7 разів потужніша за українську АЕС. Однак не уточнюється, скільки може коштувати спорудження такого об’єкта.

Електростанцію планується розмістити у Тайванській протоці на відстані між 75 та 185 км від узбережжя міста. Район має унікальні топографічні особливості, а це означає, що вітер буде досить сильним, щоб турбіни працювали від 3800 до 4300 годин на рік, або від 43% до 49% часу, що є надзвичайно високим коефіцієнтом використання.

Слід зазначити, що Китай активно розвиває вітряну енергетику. У 2021 році Китай увів у дію більше потужностей вітроенергетики у відкритому морі – 17 ГВт – ніж інші країни світу разом узяті за попередні 5 років. Тоді повідомлялося, що потужності морської вітроенергетики Китаю (26 ГВт) становлять майже половину від глобальних потужностей (54 ГВт).

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила створення до кінця року нового альянсу сонячної фотоелектричної промисловості (Solar Photovoltaic Industry Alliance), який сприятиме прискоренню впровадження сонячної енергії та підвищенню сталості енергетичної системи Європи.