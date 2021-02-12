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    Аеропорти Парижа будуть перетворені в водневі хаби

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    <p>Авіація Франції рішуче кинулася в водневе майбутнє</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Аеропорти Парижа будуть перетворені в водневі хаби

    Авіація Франції рішуче кинулася в водневе майбутнє

     

    Фото: h2-view.com

    Головна мета проекту - підтримка авіації з нульовим рівнем викидів

    Авіакомпанії Airbus і Air France-KLM, Groupe ADP (власник аеропортів Шарль де Голль, Орлі і Ле Бурже) і агентство Choose Paris Region створили консорціум, мета якого - перетворення аеропортів французької столиці в водневі транспортні вузли, - повідомляє H2 View.

    Консорціум повинен створити унікальну екосистему аеропортів, що об'єднує промислові компанії, лабораторії, стартапи та університети, щоб підтримати мету Європейської комісії щодо створення літаків з нульовим рівнем викидів до 2035 року.

    У заяві консорціуму позначені три основні теми: зберігання, транспортування і розподіл водню, диверсифікація варіантів використання водню в аеропортах, а також воднева економіка замкнутого циклу.

    «Airbus сповнений рішучості втілити в життя сміливе бачення майбутнього безвуглецевої авіації і очолити перехід до комерційних польотів з нульовим рівнем викидів», - сказав виконавчий віце-президент з інженерних питань Airbus Жан-Бріс Дюмон.

    «Ми готові разом з нашими партнерами створити унікальну екосистему, яка зробить можливою поступову інтеграцію водню в аеропорти Парижа», - сказав, у свою чергу, заступник генерального директора Groupe ADP Едвард Аркрайт.

    Зараз консорціум оголосив конкурс на конкретні водневі проекти, їх можна надсилати на спеціально створений портал h2hubairport.com. Відібрані проекти будуть розкриті в кінці квітня.

    Теги: економіка конкурс Франція аеропорт водень
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