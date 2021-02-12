Аеропорти Парижа будуть перетворені в водневі хаби

Головна мета проекту - підтримка авіації з нульовим рівнем викидів

Авіакомпанії Airbus і Air France-KLM, Groupe ADP (власник аеропортів Шарль де Голль, Орлі і Ле Бурже) і агентство Choose Paris Region створили консорціум, мета якого - перетворення аеропортів французької столиці в водневі транспортні вузли, - повідомляє H2 View.

Консорціум повинен створити унікальну екосистему аеропортів, що об'єднує промислові компанії, лабораторії, стартапи та університети, щоб підтримати мету Європейської комісії щодо створення літаків з нульовим рівнем викидів до 2035 року.

У заяві консорціуму позначені три основні теми: зберігання, транспортування і розподіл водню, диверсифікація варіантів використання водню в аеропортах, а також воднева економіка замкнутого циклу.

«Airbus сповнений рішучості втілити в життя сміливе бачення майбутнього безвуглецевої авіації і очолити перехід до комерційних польотів з нульовим рівнем викидів», - сказав виконавчий віце-президент з інженерних питань Airbus Жан-Бріс Дюмон.

«Ми готові разом з нашими партнерами створити унікальну екосистему, яка зробить можливою поступову інтеграцію водню в аеропорти Парижа», - сказав, у свою чергу, заступник генерального директора Groupe ADP Едвард Аркрайт.

Зараз консорціум оголосив конкурс на конкретні водневі проекти, їх можна надсилати на спеціально створений портал h2hubairport.com. Відібрані проекти будуть розкриті в кінці квітня.