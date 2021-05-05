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    Daimler і Volvo створили консорціум для розвитку вантажного водневого транспорту

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    Водневі вантажівки Volvo будуть працювати на міжнародних рейсах &nbsp; - Daimler і Volvo створили консорціум для розвитку вантажного водневого транспорту

    Водневі вантажівки Volvo будуть працювати на міжнародних рейсах

     

    Фото: autoconsulting.ua

    Компанії мають намір побудувати до 2025 року в Європі завод з виробництва зеленого водню

    Німецький виробник вантажівок Daimler Truck і шведський автовиробник Volvo Group представили дорожню карту Cellcentric, спрямовану на просування в Європі вантажівок на водневих паливних елементах, – повідомляють Elektrovesti.

    Згідно з новою стратегією, до 2025 року партнери створять підприємство з виробництва водню для вантажних автомобілів і будуть підтримувати ініціативи, розвиваючі водневу інфраструктуру.

    У Daimler і Volvo повідомили, що вантажівки, що працюють тільки на акумуляторних батареях, і тільки на водневих паливних елементах, не стануть конкурувати, а доповнять один одного. Спільне підприємство Cellcentric пропонує використовувати повністю електричні тягачі для вантажоперевезень на короткі і середні відстані, а вантажівки на водні – для міжнародних рейсів.

    За заявами партнерів, водневі паливні елементи – це комерційно життєздатна технологія, яка буде ефективно знижувати викиди вуглекислого газу в найближчому майбутньому. Мета автомобільних гігантів на найближчі п'ять років – створити в Європі завод з виробництва водню для транспортних цілей i налагодити ланцюжка поставок. А до 2030 року встановити не менше 1 тис водневих заправок.

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    Теги: Швеція Німеччина вантажівки завод водень
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