Daimler і Volvo створили консорціум для розвитку вантажного водневого транспорту

Компанії мають намір побудувати до 2025 року в Європі завод з виробництва зеленого водню

Німецький виробник вантажівок Daimler Truck і шведський автовиробник Volvo Group представили дорожню карту Cellcentric, спрямовану на просування в Європі вантажівок на водневих паливних елементах, – повідомляють Elektrovesti.

Згідно з новою стратегією, до 2025 року партнери створять підприємство з виробництва водню для вантажних автомобілів і будуть підтримувати ініціативи, розвиваючі водневу інфраструктуру.

У Daimler і Volvo повідомили, що вантажівки, що працюють тільки на акумуляторних батареях, і тільки на водневих паливних елементах, не стануть конкурувати, а доповнять один одного. Спільне підприємство Cellcentric пропонує використовувати повністю електричні тягачі для вантажоперевезень на короткі і середні відстані, а вантажівки на водні – для міжнародних рейсів.

За заявами партнерів, водневі паливні елементи – це комерційно життєздатна технологія, яка буде ефективно знижувати викиди вуглекислого газу в найближчому майбутньому. Мета автомобільних гігантів на найближчі п'ять років – створити в Європі завод з виробництва водню для транспортних цілей i налагодити ланцюжка поставок. А до 2030 року встановити не менше 1 тис водневих заправок.