Daimler поставив пріоритетом розробку автомобілів з нульовим рівнем викидів

Вантажівки з акумуляторним і водневим двигуном стануть конкурентоспроможними з дизельним транспортом до 2030 року

Daimler Truck, найбільший в світі виробник вантажівок і автобусів планує перевести більшу частину своїх ресурсів на розробку автомобілів з нульовим рівнем викидів і прогнозує, що вантажівки з акумуляторним і водневим двигуном можуть бути конкурентоспроможними за вартістю з дизельним транспортом в кінці цього десятиріччя, – повідомляють Elektrovesti.

В даний час екологічно чистий транспорт обходиться дорожче – через порівняно високу вартість водневого палива і відсутність розвинутої водневої заправної інфраструктури. (А для акумуляторних автомобілів, відповідно – недостатня кількість зарядних станцій).

Daimler Truck очікує, що вартість екологічно чистих транспортних засобів впаде до паритету з дизельними двигунами після 2025 року для автомобілів з акумулятором, і після 2027 року – для вантажівок на водневих паливних елементах.

При цьому компанія планує використовувати водень на далеких маршрутах, стверджуючи, що вантажівки з акумуляторним живленням більш ефективні для доставки вантажів на короткі відстані.

Нещодавно Daimler Truck оприлюднила план співпраці з енергетичною компанією Shell про створення до 2025 року коридору для заправки воднем протяжністю 1200 км, який з'єднає Роттердам, Гамбург і Кельн. Shell має намір побудувати уздовж нього 150 водневих заправних станцій.