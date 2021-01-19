Емірати мають намір стати експортером зеленого водню

Об'єднані Арабські Емірати створили водневий альянс

Водневий альянс Абу-Дабі, створений Державної національною нафтовою компанією (ADNOC), державним інвестором Mubadala Investment Company і компанією ADQ, приступив до розробки дорожньої карти для прискорення впровадження і використання водню в ОАЕ в таких основних секторах, як комунальні послуги, мобільність і промисловість, - повідомляє H2 View.

Водневий альянс також буде працювати над позиціонуванням Об'єднаних Арабських Еміратів, як надійного постачальника водню для клієнтів у всьому світі.

«Наша взаємодія з ADNOC і ADQ - важливий крок у створенні водневої економіки Еміратів, а також в узгодженні технологій, інвестицій, розвитку внутрішнього ринку і нашого підходу до міжнародних партнерів і покупцям. Зелений водень має значний потенціал, а наша країна має в своєму розпорядженні прекрасними можливостями для його виробництва», - сказав генеральний директор групи Mubadala Investment Company Халдун Халіфа Аль Мубарак.

«Цей альянс об'єднує лідерів енергетики і фінансів для вирішення глобальної проблеми задоволення попиту на енергію, при одночасному скороченні викидів», - сказав у свою чергу міністр промисловості і передових технологій ОАЕ, генеральний директор ADNOC Султан Ахмед Аль Джабер.