Французький аеропорт Тулуза-Бланьяк переходить на водень

Водневі заправні станції будуть обслуговувати всі типи транспортних засобів аеропорту

Французька компанія по виробництву водню McPhy уклала з аеропортом Тулуза-Бланьяк (південь Франції) контракт на проектування, виробництво і установку водневих блоків, які будуть сприяти декарбонізації аеропорту, – повідомляє H2 View.

У безпосередній близькості від злітно-посадочних смуг і проїжджої частини аеропорту Тулуза-Бланьяк будуть встановлені дві нові водневі заправні станції і електролізна установка потужністю 1 МВт.

Водневі заправні станції будуть обслуговувати всі типи транспортних засобів, включаючи легкі комерційні автомобілі, автобуси і вантажні автомобілі.

Електролізер, встановлений в Toulouse-Blagnac, здатний виробляти до 400 кг екологічно чистого водню в день. Передбачається, що він буде поставляти зелений водень не тільки на заправки аеропорту, але і на прилеглі промислові об'єкти.