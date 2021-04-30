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    Французький аеропорт Тулуза-Бланьяк переходить на водень

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    Аеропорт Тулуза-Бланьяк прагне максимально скоротити викиди вуглекислого газу &nbsp; - Французький аеропорт Тулуза-Бланьяк переходить на водень

    Аеропорт Тулуза-Бланьяк прагне максимально скоротити викиди вуглекислого газу

     

    Фото: top-trips24.ru

    Водневі заправні станції будуть обслуговувати всі типи транспортних засобів аеропорту

    Французька компанія по виробництву водню McPhy уклала з аеропортом Тулуза-Бланьяк (південь Франції) контракт на проектування, виробництво і установку водневих блоків, які будуть сприяти декарбонізації аеропорту, – повідомляє H2 View.

    У безпосередній близькості від злітно-посадочних смуг і проїжджої частини аеропорту Тулуза-Бланьяк будуть встановлені дві нові водневі заправні станції і електролізна установка потужністю 1 МВт.

    Водневі заправні станції будуть обслуговувати всі типи транспортних засобів, включаючи легкі комерційні автомобілі, автобуси і вантажні автомобілі.

    Електролізер, встановлений в Toulouse-Blagnac, здатний виробляти до 400 кг екологічно чистого водню в день. Передбачається, що він буде поставляти зелений водень не тільки на заправки аеропорту, але і на прилеглі промислові об'єкти.

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    Теги: Франція аеропорт транспорт водень
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