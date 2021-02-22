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    Англійський аеропорт буде виробляти водень для власного транспорту

    нова енергія
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    <p>Регіональний аеропорт Лідс-Бредфорд (північна Англія, графство Йоркшир)</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Англійський аеропорт буде виробляти водень для власного транспорту

    Регіональний аеропорт Лідс-Бредфорд (північна Англія, графство Йоркшир)

     

    Фото: h2-view.com

    Роботи зі створення водневого транспортного вузла почнуться в 2022 році

    Найбільший оператор водневих станцій Великобританії ITM Power і регіональний англійський аеропорт Лідс-Бредфорд (LBA) підписали угоду про виробництво водню для живлення власних транспортних засобів аеропорту, – повідомляє H2 View.

    Передбачається, що в LBA буде створено водневий транспортний вузол, в якому водневі і швидкі зарядні пристрої для електромобілів будуть приводити в дію автомобільний парк аеропорту. Роботи зі створення енергетичного вузла можуть початися вже в 2022 році.

    «Зелений водень повинен замінити вуглецеве паливо. Наша стратегія полягає в розвитку мережі великих водневих заправних станцій по всій Великобританії, доступних для всіх важких транспортних засобів. І ми раді співпраці з LBA, щоб надати одну з перших таких станцій в нашому рідному графстві Йоркшир», – сказав керуючий директор ITM Power Дункан Йеллен.

    «Цей проект є чітким показником того, наскільки серйозно LBA відноситься до своїх зобов'язань зі сталого розвитку. І першим кроком в реалізації наших амбіцій стане нульовий викид вуглецю в транспорті для наземних операцій», – сказав у свою чергу глава департаменту розвитку LBA Чарльз Джонсон.

    Теги: Англія аеропорт парк водень
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