Англійський аеропорт буде виробляти водень для власного транспорту

Роботи зі створення водневого транспортного вузла почнуться в 2022 році

Найбільший оператор водневих станцій Великобританії ITM Power і регіональний англійський аеропорт Лідс-Бредфорд (LBA) підписали угоду про виробництво водню для живлення власних транспортних засобів аеропорту, – повідомляє H2 View.

Передбачається, що в LBA буде створено водневий транспортний вузол, в якому водневі і швидкі зарядні пристрої для електромобілів будуть приводити в дію автомобільний парк аеропорту. Роботи зі створення енергетичного вузла можуть початися вже в 2022 році.

«Зелений водень повинен замінити вуглецеве паливо. Наша стратегія полягає в розвитку мережі великих водневих заправних станцій по всій Великобританії, доступних для всіх важких транспортних засобів. І ми раді співпраці з LBA, щоб надати одну з перших таких станцій в нашому рідному графстві Йоркшир», – сказав керуючий директор ITM Power Дункан Йеллен.

«Цей проект є чітким показником того, наскільки серйозно LBA відноситься до своїх зобов'язань зі сталого розвитку. І першим кроком в реалізації наших амбіцій стане нульовий викид вуглецю в транспорті для наземних операцій», – сказав у свою чергу глава департаменту розвитку LBA Чарльз Джонсон.