Газорозподільні станції України терміново обладнають сонячними панелями

В умовах війни станціям необхідні автономні варіанти живлення

Компанія «Оператор ГТС України» встановить сонячні панелі на газорозподільних станціях для забезпечення резервного живлення, – повідомляють Elektrovesti.

Першочергове завдання проєкту – забезпечити газорозподільні стації додатковими джерелами електроенергії, щоб вони могли безперебійно виконувати всі свої функції та забезпечувати газом населення у відповідних регіонах.

Планується, що вдень сонячна панель буде забезпечувати електроенергією вимірювальні комплекси і заряджати акумуляторні батареї, а у нічний час комплекс живитиметься від акумулятора. Монтаж та налаштування обладнання будуть здійснювати фахівці компанії «Оператор ГТС України».

«Ми планували реалізацію цього проєкту ще до війни, як одну з ініціатив для оптимізації споживання енергетичних ресурсів. Тепер, коли електромережі України потерпають від постійних обстрілів ворога, це необхідність, щоб газорозподільні станції мали автономні варіанти живлення», – зазначив генеральний директор підприємства Сергій Макогон.