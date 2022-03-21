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    Газорозподільні станції України терміново обладнають сонячними панелями

    Сонячні панелі &ndash; не розкіш, а пряма необхідність - Газорозподільні станції України терміново обладнають сонячними панелями

    Сонячні панелі – не розкіш, а пряма необхідність

    Фото: hvylya.net

    В умовах війни станціям необхідні автономні варіанти живлення

    Компанія «Оператор ГТС України» встановить сонячні панелі на газорозподільних станціях для забезпечення резервного живлення, – повідомляють Elektrovesti.

    Першочергове завдання проєкту – забезпечити газорозподільні стації додатковими джерелами електроенергії, щоб вони могли безперебійно виконувати всі свої функції та забезпечувати газом населення у відповідних регіонах.

    Планується, що вдень сонячна панель буде забезпечувати електроенергією вимірювальні комплекси і заряджати акумуляторні батареї, а у нічний час комплекс живитиметься від акумулятора. Монтаж та налаштування обладнання будуть здійснювати фахівці компанії «Оператор ГТС України».

    «Ми планували реалізацію цього проєкту ще до війни, як одну з ініціатив для оптимізації споживання енергетичних ресурсів. Тепер, коли електромережі України потерпають від постійних обстрілів ворога, це необхідність, щоб газорозподільні станції мали автономні варіанти живлення», – зазначив генеральний директор підприємства Сергій Макогон.

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    Теги: війна ГТС населення
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    Газорозподільні станції України терміново обладнають сонячними панелями