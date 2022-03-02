ДТЕК за погодженням з ЗСУ відновив електропостачання для понад 10 тис. домівок на Київщині

Всі бригади переведені в аварійно-відновлювальний режим роботи

Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі за погодженням зі Збройними силами України відновили електропостачання для понад 10 тисяч абонентів Броварського, Бориспільского, Києво-Святошинського енерговузлів, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

«Ремонтні бригади отримали дозвіл на проведення робіт від ЗСУ та повернули світло в 11 населених пунктів, що були повністю або частково знеструмлені», – повідомляють у компанії.

Бригади роблять все можливе для оперативного відновлення електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через бойові дії.

Працівники мають спеціальні інструкції щодо роботи в кризових ситуаціях та виїжджають на відновлення електромереж щойно отримують дозвіл Збройних сил України на проведення робіт на території бойових дій.

Раніше, ДТЕК прийняв рішення безоплатно надавати електроенергію всім медичним закладам, військовим і правоохоронним органам, а також виробникам хлібу в Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві.

Також, чи можна не платити за комуналку під час війни.

Нагадаємо, всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тис. т – ДТЕК.

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