Європа розширить потужності офшорної вітроенергетики

Євросоюз прискорює перехід на відновлювані джерела енергії,

Європейська Комісія поставила за мету збільшити потужності офшорної вітроенергетики до 2030 року у чотири рази порівняно з 2020 роком – до 60 ГВт.

Як пише Українська енергетика, Євросоюз прискорює перехід на відновлювані джерела енергії, що дозволить підвищити енергетичну безпеку та не залежати від російського газу.

Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Данія зобов'язалися встановити не менше 65 ГВт офшорних вітрових потужностей у Північному морі до 2030 року та 150 ГВт до 2050 року для постачання в електромережі та розвивати ринок зеленого водню.

Чотири країни «вживуть усіх відповідних та належних кроків, щоб максимально прискорити процеси регулювання та видачі дозволів, і запросять Європейську Комісію активно підтримати ці зусилля», – йдеться у спільній заяві міністрів енергетики відповідних країн.

Ця заява була зроблена у зв'язку з тим, що ЄС підвищив цільові показники щодо відновлюваних джерел енергії для країн-членів та встановив нові правила, які прискорять видачу дозволів у рамках комплексу заходів, спрямованих на те, щоб покласти край залежності регіону від російського газу та нафти.

Офшорні вітряні електростанції досі розроблялися з використанням окремих радіальних зв'язків із берегом. Багатоцільові інтерконектори (MPI) та об'єднані офшорні мережі дозволять спрямовувати енергію туди, де вона найбільше потрібна, та знизити витрати на передачу.

За словами галузевих експертів, морський сполучний трубопровід Krieger's Flak між Данією та Німеччиною, наприклад, довів свою ефективність, але більш масштабні багатонаціональні проєкти стикаються зі значними проблемами регулювання та будівництва. Інтерконектор Krieger's Flak забезпечує 400 МВт двонаправленої пропускної спроможності між вітряною електростанцією Krieger's Flak Vattenfall у Данії та вітровими електростанціями EnBW Baltic 1 та 2 у водах Німеччини. Інтерконектор збільшує експортний потенціал із Данії до Німеччини, де попит на електроенергію вищий, та забезпечує більшу гнучкість системи.

Північні країни Норвегія і Швеція також могли б стати партнерами по офшорним вітряним з'єднувачам, але Норвегія розчарувала розробників у лютому, коли заявила, що її першим офшорним вітровим електростанціям не буде дозволено експортувати електроенергію.