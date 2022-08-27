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Україна розірвала угоди з РФ у галузі атомної енергетики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна розірвала угоди з РФ у галузі атомної енергетики
Україна припинила співробітництво з Росією у галузі атомної енергетики
Фото: Reuters

Угоди діяли з 1993 року

Сьогодні, 27 серпня, на черговому засіданні уряд припинив дію угоди про науково-технічне та економічне співробітництво з РФ у галузі атомної енергетики. Про повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, здійсненої 14.01.1993 у Москві», – написав Мельничук.

Як повідомлялося, спецслужби Росії катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції. Крім того, рашисти готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ. Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських  представників, «які гучно кричатимуть, що дуже чекали «визволення» від режиму в Києві».

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Теги: атомная электростанция уряд росія війна

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