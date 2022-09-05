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Європейські країни збираються збільшити вітряні потужності

Христина Жиренко
glavcom.ua
Європейські країни збираються збільшити вітряні потужності
Європа намагається позбутися залежності від викопних джерел енергії
фото з відкритих джерел

Нові вітряки мають забезпечити електроенергією 20 мільйонів домогосподарств

Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Данія зобовʼязалися збільшити виробництво вітрової енергії в сім разів до 2030 року – з менш ніж 3 ГВт до 20 ГВт. Така ініціатива є частиною зусиль, спрямованих на незалежність регіону від російського природного газу, повідомляє Екополітика.

Зазначається, що до 1700 нових морських вітрових турбін вироблятимуть електроенергію, еквівалентну майже 20 атомним електростанціям. Це забезпечить електроенергією 20 мільйонів домогосподарств.

«Ми завжди будемо під загрозою, якщо будемо залежати від викопного палива, і тому ми повинні прискорити екологічний перехід, офшорні вітри, «зелений» водень і так далі, – сказала прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен під час виступу на саміті в Копенгагені Baltic Sea Energy. – Я переконана, що якщо ми будемо працювати разом, ми зможемо досягти цих цілей. Але ми повинні зробити це швидше, дешевше, зараз».

До неї приєдналися прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Моравецький наголосив, що енергетична безпека є важливішою за енергетичну трансформацію.

«Немає енергетичної трансформації без енергетичної безпеки. Занадто довго низька ціна російського газу або дешевий російський газ, я б поставив це в лапках, була найважливішою цінністю для багатьох країн і реальною ціною на дешевий газ сьогодні є кров України», – сказав він.

Нагадаємо, Європейська Комісія поставила за мету збільшити потужності офшорної вітроенергетики до 2030 року у чотири рази порівняно з 2020 роком – до 60 ГВт.

Теги: Європа альтернативна енергетика енергетика

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