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Кандидатка у прем’єри Британії анонсувала план боротьби з енергетичною кризою

Надія Клочко
glavcom.ua
Кандидатка у прем’єри Британії анонсувала план боротьби з енергетичною кризою
Ім'я нового прем'єра Британії стане відоме 5 вересня, фавориткою вважається Ліз Трасс
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Британії Ліз Трасс наголошує, що у питанні енергетичної кризи потрібно діяти негайно

У разі обрання лідером керівної Консервативної партії та прем'єр-міністром глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс упродовж першого ж тижня роботи представить план з боротьби зі зростанням цін на електрику. Про це Трасс написала у своїй колонці на The Daily Telegraph.

«Мій підхід буде подвійним. Перший – це вжиття негайних заходів для зниження вартості життя для сімей і підприємств. По-друге, це реалізація ширшого плану зростання нашої економіки, підвищення стійкості та конкурентоспроможності. Важливо, щоб Британія знову зростала. У разі обрання я планую протягом першого тижня своєї нової адміністрації викласти наші негайні дії щодо рахунків за електроенергію та енергопостачання. Фіскальна подія відбудеться пізніше цього місяця від мого канцлера з ширшим пакетом дій щодо економіки», – написала вона.

Трас переконана, що відкладати розв'язання цієї проблеми не можна, тому вона готова діяти і приймати складні рішення, щоб перебудувати економіку Сполученого Королівства.

«Мій план зростання побудований на ідеях консерваторів: зниження податків, реформа пропозиції та дерегуляція. Я візьму за голову амбітні реформи, необхідні для зростання нашої економіки, включаючи роботу з місцевими громадами для створення низьких податків, інвестиційних зон із багатими можливостями та перетворення Британії на батьківщину інновацій та стартапів», – йдеться у повідомленні.

Кандидатка у прем’єри Британії обіцяє відмовитись від старого підходу щодо податків і витрат, зосередившись на зростанні та інвестиціях, а також виконати обіцянку щодо Brexit та вилучивши з законів Британії «обтяжливі, натхненні ЄС», вже до кінця 2023 року. Ще серед запланованих реформ: зміна правил інвестування Казначейства, зниження податків, реформа пропозиції та дерегуляція, а також робота з місцевими громадами для створення низьких податків та інвестиційних зон.

Нагадаємо, ім'я нового прем'єра Британії стане відоме 5 вересня. Фіналістами партійних перегонів консерваторів є колишній глава мінфіну Великої Британії Ріші Сунак та глава МЗС Ліз Трасс.

Як відомо, Трасс лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які мають вирішити, хто стане новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Ліз Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона обійме посаду прем'єр-міністра.

Трасс також заявила, що свою першу телефонну розмову в разі обрання лідером Консервативної партії і главою уряду вона здійснить із президентом України Володимиром Зеленським.

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Теги: енергетика Велика Британія

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