Китай буде вловлювати вуглекислий газ і потім «топити» його в море

У порожнечі шельфу може бути закачано 1,5 млн тонн вуглекислого газу

Китайська нафтогазова компанія CNOOC побудує в Південно-Китайському морі перший в країні проект з уловлення та зберігання вуглецю (carbon capture and storage, CCS). Компанія очікує, що в природних підводних резервуарах буде зберігатися близько 1,5 млн тонн вуглекислого газу, – повідомляє Reuters.

Проект СCS компанії CNOOC розташований приблизно в 190 км від Гонконгу, і щорічно в нього можна буде закачувати до 300 тис тонн вуглекислого газу.

«Парникові гази від видобутку нафти на родовищі «Енпін 15-1» будуть ізольовані на глибині 80 метрів», – сказав головний інженер компанії CNOOC в місті Шеньчжень Чжан Вей. Нафтогазова компанія має намір значно скоротити свій вуглецевий слід і пообіцяла, що до 2025 року 10% її витрат припадатиме на екологічно чисту енергію.

Інші нафтові гіганти Китаю також задумалися про усунення шкоди для природи. Компанія Sinopec, наприклад, вивчає установку терміналів для уловлювання та зберігання вуглецю на суші. За оцінками експертів, за 15 років в резервуар можна буде закачати 10,7 млн тонн вуглекислого газу.