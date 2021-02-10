У Південній Кореї побудують найбільший в Азії водневий завод

Потужності підприємства дозволять заправляти 100 тис водневих автомобілів в рік

Німецька транснаціональна хімічна корпорація Linde і корейська Hyosung Corporation побудують в Південній Кореї найбільший в Азії водневий завод. Після введення в експлуатацію він зможе заправляти щорічно 100 тис автомобілів на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Новий завод буде побудований в Ульсані, найбільшому промисловому центрі Південної Кореї, розташованому на березі Японського моря. Компанія Linde, яка має представництво в Ульсані, повідомила, що на підприємстві продуктивністю 30 тонн газу на добу буде використовуватися власна технологія скраплення водню.

«Водень став ключовим фактором переходу до нової безвуглецевої енергетиці. Уряд Південної Кореї поставив амбіційні цілі щодо транспортних засобів на водневих паливних елементах. Повсюдна і надійна доступність зрідженого водню сприятиме досягненню цих цілей», - сказав президент Linde Korea Б. С. Сунг.

«Наше партнерство з Linde є наріжним каменем розвитку водневої економіки Південної Кореї, яке просуне весь ланцюжок створення вартості скрапленого водню, від виробництва і розподілу до продажів і обслуговування», - сказав у свою чергу голова Hyosung Group Чо Хен-Джун.

Передбачається, що завод з виробництва водню буде запущений в 2023 році. Одночасно компанії Linde і Hyosung Group мають намір розвивати загальнонаціональну мережу водневих заправних станцій.