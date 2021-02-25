У Китаї презентовано водневий трактор-робот

Трактор на водневих паливних елементах оснащений мобільним зв'язком 5G

У китайському Державному інноваційному центрі сільськогосподарської техніки (CHIAIC), який знаходиться в міському окрузі Лоян провінції Хенань, відбулася презентація безпілотного електротрактора на водневих паливних елементах ET504-H, – повідомляє Tech Selection.

Інноваційний проект реалізований CHIAIC спільно з виробником дорожньо-будівельної техніки Zoomlion, Університетом Цінхуа і Інститутом комп'ютерних технологій Китайської академії наук. Агроробот створений на базі моделі Super Tractor I, яка вийшла на китайський ринок в 2018 році.

ET504-H істотно відрізняється від традиційних сільськогосподарських машин. Крім футуристичного дизайну новинка оснащена мобільним зв'язком 5G, радіолокаційною станцією, системою GPS, водневої паливною системою і літієвим акумулятором великої місткості.

Кабіна водія і важелі управління в ET504-H не передбачені: трактор працює автономно, згідно заданої автопілоту програмі, або може управлятися в режимі реального часу завдяки мобільному зв'язку нового покоління.

Трактор, максимальна швидкість якого складає 30 км/год, заправляється воднем протягом п'яти хвилин, однієї заправки вистачає на чотири години безперервної роботи. Коли витрата енергії зростає, додатково використовується літієвий акумулятор.

За словами академіка і директора CHIAIC Чжао Чуньцзяня, впровадження екологічно чистих сільськогосподарських машин нового покоління грає важливу роль в розвитку «розумного» сільського господарства. Їх установа планує продовжити розробку безпілотних електротракторів.