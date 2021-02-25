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    У Китаї презентовано водневий трактор-робот

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    Демонстрація роботи безпілотних електротракторів ET504-H &nbsp; - У Китаї презентовано водневий трактор-робот

    Демонстрація роботи безпілотних електротракторів ET504-H

     

    Фото: techselection.com

    Трактор на водневих паливних елементах оснащений мобільним зв'язком 5G

    У китайському Державному інноваційному центрі сільськогосподарської техніки (CHIAIC), який знаходиться в міському окрузі Лоян провінції Хенань, відбулася презентація безпілотного електротрактора на водневих паливних елементах ET504-H, – повідомляє Tech Selection.

    Інноваційний проект реалізований CHIAIC спільно з виробником дорожньо-будівельної техніки Zoomlion, Університетом Цінхуа і Інститутом комп'ютерних технологій Китайської академії наук. Агроробот створений на базі моделі Super Tractor I, яка вийшла на китайський ринок в 2018 році.

    ET504-H істотно відрізняється від традиційних сільськогосподарських машин. Крім футуристичного дизайну новинка оснащена мобільним зв'язком 5G, радіолокаційною станцією, системою GPS, водневої паливною системою і літієвим акумулятором великої місткості.

    Кабіна водія і важелі управління в ET504-H не передбачені: трактор працює автономно, згідно заданої автопілоту програмі, або може управлятися в режимі реального часу завдяки мобільному зв'язку нового покоління.

    Трактор, максимальна швидкість якого складає 30 км/год, заправляється воднем протягом п'яти хвилин, однієї заправки вистачає на чотири години безперервної роботи. Коли витрата енергії зростає, додатково використовується літієвий акумулятор.

    За словами академіка і директора CHIAIC Чжао Чуньцзяня, впровадження екологічно чистих сільськогосподарських машин нового покоління грає важливу роль в розвитку «розумного» сільського господарства. Їх установа планує продовжити розробку безпілотних електротракторів.

    Теги: Китай ринок трактор робототехника
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