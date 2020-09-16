  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Mercedes-Benz презентував сьогодні свою першу водневу вантажівку

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Вантажний автомобіль Mercedes-Benz GenH2</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Mercedes-Benz презентував сьогодні свою першу водневу вантажівку

    Вантажний автомобіль Mercedes-Benz GenH2

     

    Фото: daimler.com

    Серійне виробництво Mercedes-Benz GenH2 почнеться в 2025 році

    Сьогодні компанія Daimler Trucks представила свій концепт вантажного автомобіля на водневих паливних елементах Mercedes-Benz GenH2.

    «Вантажівка, створений на базі Mercedes-Benz Actros (сімейство важких вантажівок і сідельних тягачів повною масою від 18 до 25 тонн), буде мати запас ходу близько 1000 км», – повідомляє офіційний сайт компанії. 

    Передбачається, що початок випробувань нової вантажівки на водневих паливних елементах почнеться в 2023 році, в серійне виробництво Mercedes-Benz GenH2 надійде з 2025 року. 

    На додаток до вантажівки GenH2, компанія Daimler також вперше представила свою вантажівку для далеких перевезень Mercedes-Benz eActros LongHaul, що працює виключно від акумуляторних батарей. 

    «Ми послідовно реалізуємо наше бачення транспорту без викидів вуглекислого газу. Приділяючи особливу увагу водневим паливним елементам і безвуглецевої технології виробництва акумуляторів», - заявив голова правління Daimler Truck Мартін Даум.

    вантажівки технології водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies