Mercedes-Benz презентував сьогодні свою першу водневу вантажівку нова енергія



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Вантажний автомобіль Mercedes-Benz GenH2 Фото: daimler.com

Серійне виробництво Mercedes-Benz GenH2 почнеться в 2025 році

Сьогодні компанія Daimler Trucks представила свій концепт вантажного автомобіля на водневих паливних елементах Mercedes-Benz GenH2.

«Вантажівка, створений на базі Mercedes-Benz Actros (сімейство важких вантажівок і сідельних тягачів повною масою від 18 до 25 тонн), буде мати запас ходу близько 1000 км», – повідомляє офіційний сайт компанії.

Передбачається, що початок випробувань нової вантажівки на водневих паливних елементах почнеться в 2023 році, в серійне виробництво Mercedes-Benz GenH2 надійде з 2025 року.

На додаток до вантажівки GenH2, компанія Daimler також вперше представила свою вантажівку для далеких перевезень Mercedes-Benz eActros LongHaul, що працює виключно від акумуляторних батарей.

«Ми послідовно реалізуємо наше бачення транспорту без викидів вуглекислого газу. Приділяючи особливу увагу водневим паливним елементам і безвуглецевої технології виробництва акумуляторів», - заявив голова правління Daimler Truck Мартін Даум.