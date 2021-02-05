Почалася розробка танкера для перевезення водню

Судно зможе перевозити 2 тис тонн стисненого зеленого водню

Канадський виробник паливних елементів Ballard Power Systems і австралійський розробник рішень для транспортування стиснутого газу Global Energy Ventures підписали угоду про створення судна для перевезення великих обсягів водню. Танкер, який вже отримав назву С-H2 Ship, зможе прийняти на борт до 2 тис тонн стисненого екологічно чистого водню, - повідомляє H2 View.

Global Energy Ventures відповідає в проекті за узгодження конструкції, розробку, фінансування і експлуатацію C-H2 Ship. Ballard Power Systems розробить систему водневих паливних елементів на основі своєї передової технології FCwave і допоможе з інтеграцією водневого двигуна потужністю 26 МВт в конструкцію судна.

Рухова система танкера C-H2 Ship буде отримувати паливо безпосередньо з стисненого зеленого водню, що зберігається на борту і транспортується судном.

«Робота з Global Energy Ventures дозволить нам поліпшити інтеграцію водневих паливних елементів і систем зберігання на борту великого морського судна в мегаватному масштабі», - сказав комерційний директор Ballard Power Systems Роб Кемпбелл.

«Цей меморандум про взаєморозуміння є значним кроком в нашому розвитку - судна з водневими паливними елементами зараз знаходяться на передньому краї технологій в суднобудуванні», - сказав у свою чергу виконавчий директор Global Energy Ventures Мартін Керолан.