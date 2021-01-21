Siemens побудує в Еміратах комплекс з виробництва зеленого водню

Підприємство вироблятиме паливо для автотранспорту, авіації і морського сектору

Компанія Siemens Energy оприлюднила плани будівництва енергетичного комплексу з виробництва екологічно чистого водню за допомогою сонячних електростанцій в Масдар-Сіті, Об'єднані Арабські Емірати, - повідомляє H2 View.

Масдар-Сіті (масдар по-арабськи - «джерело») - екологічне місто, що будується з 2006 року в еміраті Абу-Дабі. Воно знаходиться в 17 км на південний схід від столиці країни, поблизу Міжнародного аеропорту Абу-Дабі.

На першому етапі інноваційне підприємство буде виробляти зелений водень для легкових автомобілів і автобусів міста Масдар-Сіті. Паралельно з цим окремий завод стане займатися синтезом гасу - щоб перетворити більшу частину водню в екологічно чисте авіаційне паливо. Надалі передбачається проводити безвуглецеве паливо для морського сектора.

Siemens Energy заявила, що об'єднує зусилля з адміністрацією Масдар-Сіті, міністерством енергетики Абу-Дабі, компаніями Etihad Airways, German Lufthansa, Marubeni Corporation і Університетом Халіфа для реалізації амбітного проекту, який допоможе розвитку екологічно чистої водневої економіки ОАЕ.

Будівництво водневого комплексу стане першою ініціативою в рамках співпраці Siemens Energy з державним інвестором Mubadala і Abu Dhabi Hydrogen Alliance.