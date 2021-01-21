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    Siemens побудує в Еміратах комплекс з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Масдар-Сіті, перше в світі екологічне місто майбутнього</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Siemens побудує в Еміратах комплекс з виробництва зеленого водню

    Масдар-Сіті, перше в світі екологічне місто майбутнього

     

    Фото: h2-view.com

    Підприємство вироблятиме паливо для автотранспорту, авіації і морського сектору

    Компанія Siemens Energy оприлюднила плани будівництва енергетичного комплексу з виробництва екологічно чистого водню за допомогою сонячних електростанцій в Масдар-Сіті, Об'єднані Арабські Емірати, - повідомляє H2 View.

    Масдар-Сіті (масдар по-арабськи - «джерело») - екологічне місто, що будується з 2006 року в еміраті Абу-Дабі. Воно знаходиться в 17 км на південний схід від столиці країни, поблизу Міжнародного аеропорту Абу-Дабі.

    На першому етапі інноваційне підприємство буде виробляти зелений водень для легкових автомобілів і автобусів міста Масдар-Сіті. Паралельно з цим окремий завод стане займатися синтезом гасу - щоб перетворити більшу частину водню в екологічно чисте авіаційне паливо. Надалі передбачається проводити безвуглецеве паливо для морського сектора.

    Siemens Energy заявила, що об'єднує зусилля з адміністрацією Масдар-Сіті, міністерством енергетики Абу-Дабі, компаніями Etihad Airways, German Lufthansa, Marubeni Corporation і Університетом Халіфа для реалізації амбітного проекту, який допоможе розвитку екологічно чистої водневої економіки ОАЕ.

    Будівництво водневого комплексу стане першою ініціативою в рамках співпраці Siemens Energy з державним інвестором Mubadala і Abu Dhabi Hydrogen Alliance.

    Теги: будівництво завод ОАЕ місто водень
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