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    Синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E. Яким буде ефект для відновлювальної енергетики України?

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    Інтеграція в європейські мережі та нові інвестиції дозволять наблизити ціни &laquo;зеленої&raquo; енергетики до ринкового рівня - Синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E. Яким буде ефект для відновлювальної енергетики України?
    Інтеграція в європейські мережі та нові інвестиції дозволять наблизити ціни «зеленої» енергетики до ринкового рівня
    фото з відкритих джерел

    Відповідальний підхід держави до розвитку ВДЕ сприятиме більшому обсягу інвестицій

    Синхронізація України з європейською енергосистемою ENTSO-E дає потенціал зростання ВДЕ на 5 ГВт нових потужностей до 2030 року.

    Про це повідомляє прес-служба «ДТЕК ВДЕ».

    Згідно з повідомленням, зараз потужності ВДЕ в Україні становлять 8,5 ГВт, з яких 6,2 ГВт – це сонячна генерація. З урахуванням домашніх СЕС це близько 10 ГВт.

    «При синхронізації з ENTSO-E потенціал зростання може становити близько 5 ГВт нових потужностей ВДЕ до 2030 року з урахуванням поступового виведення неефективних блоків ТЕС з експлуатації. А в довгостроковій перспективі, з урахуванням курсу на декарбонізацію, цей потенціал зросте в рази», – наголошують у компанії.

    За словами гендиректора компанії Маріса Куніскіса, інтеграція в європейські мережі та нові інвестиції дозволять наблизити ціни «зеленої» енергетики до ринкового рівня.

    «У майбутньому ми повинні говорити: «ціна зеленої енергетики», «ціна атомної енергетики» чи «ціна вугільної енергетики». Ми маємо говорити про одне: «ціна електроенергії на ринку». Вона складається з усіх цих факторів і всі вони мають підбиватися до цієї ціни», – зазначив Маріс Куніскіс.

    У «ДТЕК ВДЕ» повідомляють, що синхронізація дозволить стабілізувати ринок електроенергії України, дасть потужний поштовх економіці, а також підвищить енергобезпеку країни.

    «Водночас це буде можливим лише за належної уваги влади до сектору ВДЕ. Відповідальний підхід держави до розвитку ВДЕ сприятиме більшому обсягу інвестицій у сектор та дозволить здешевлювати вартість позикового капіталу для реалізації проектів», – наголошується в повідомленні.

    Нагадаємо, за інформацією Укренерго, 24-26 лютого українська енергосистема працюватиме в ізольованому режимі, що є одним із етапів підготовки країни до приєднання до ENTSO-E. Заходи, які мають на меті синхронізацію енергосистем, планується завершити у 2023 році.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: ТЕС енергетика інвестиції ринок ціни ДТЕК Укренерго
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    Синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E. Яким буде ефект для відновлювальної енергетики України?