Темпи розвитку сонячної енергетики в 2021 році сповільнилися в 2,5 раза, – НКРЕКП

Розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнилося через політичні ризики і боргову криз

В цілому введення нових потужностей відновлюваної енергетики в 2021 році скоротилося більш, ніж на чверть

За 5 місяців 2021 року в експлуатацію введено 257,4 МВт потужностей сонячних електростанцій, що в 2,5 рази менше, ніж в аналогічний період 2020 року.

Про це свідчать дані НКРЕКП.

Всього за 5 місяців 2021 року в експлуатацію введено 250 МВт наземних СЕС і 7 МВт електростанцій, вмонтованих в фасади або дахи будинків.

У той час як за аналогічний період 2020 року в експлуатацію було введено СЕС загальною потужністю 686 МВт.

В цілому введення нових потужностей відновлюваної енергетики в 2021 році скоротилося більш ніж на чверть. За 5 місяців 2021 року в експлуатацію введено всього 554 МВт нових потужностей, в той час як за аналогічний період минулого року – 744 МВт.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнилося через політичні ризики і боргову кризу.

Уряд порушив зобов'язання щодо оплати «зеленої» електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.

Крім того, Кабінет міністрів оголосив про намір ввести акцизний податок на «зелену» енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.

Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний податок на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.