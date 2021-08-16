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    Темпи розвитку сонячної енергетики в 2021 році сповільнилися в 2,5 раза, – НКРЕКП

    нова енергія
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    Розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнилося через політичні ризики і боргову криз - Темпи розвитку сонячної енергетики в 2021 році сповільнилися в 2,5 раза, – НКРЕКП
    Розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнилося через політичні ризики і боргову криз

    В цілому введення нових потужностей відновлюваної енергетики в 2021 році скоротилося більш, ніж на чверть

    За 5 місяців 2021 року в експлуатацію введено 257,4 МВт потужностей сонячних електростанцій, що в 2,5 рази менше, ніж в аналогічний період 2020 року.

    Про це свідчать дані НКРЕКП.

    Всього за 5 місяців 2021 року в експлуатацію введено 250 МВт наземних СЕС і 7 МВт електростанцій, вмонтованих в фасади або дахи будинків.

    У той час як за аналогічний період 2020 року в експлуатацію було введено СЕС загальною потужністю 686 МВт.

    В цілому введення нових потужностей відновлюваної енергетики в 2021 році скоротилося більш ніж на чверть. За 5 місяців 2021 року в експлуатацію введено всього 554 МВт нових потужностей, в той час як за аналогічний період минулого року – 744 МВт.

    Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнилося через політичні ризики і боргову кризу.

    Уряд порушив зобов'язання щодо оплати «зеленої» електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.

    Крім того, Кабінет міністрів оголосив про намір ввести акцизний податок на «зелену» енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.

    Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний податок на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.

    Теги: борг НКРЕКП уряд
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    Темпи розвитку сонячної енергетики в 2021 році сповільнилися в 2,5 раза, – НКРЕКП