Субсидії будуть платити за новими нормативами: рішення Кабміну

Субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менше 50% середньої в Києві і Севастополі

Уряд оприлюднив постанову з нововведеннями

Кабінет міністрів України скасував норму про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Дана норма була введена навесні 2020 року, після оголошення локдауну. Тепер підвищений норматив діятиме тільки в разі введення в регіоні «червоного» рівня карантину.

Про це йдеться на постанову Кабінету міністрів України від 11 серпня 2021 року № 842, яку оприлюднено на урядовому порталі.

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Документом змінюються й інші правила надання субсидій. Зокрема, житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтверджуючих документів, пише rbc.ua.

Крім того, скасовується норма про те, що субсидія може призначатися в разі, якщо зарплата становить менше 50% середньої в Києві і Севастополі і менше 20% в обласних центрах і містах обласного значення.

Постановою вилучається норма про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року вона надається виключно в готівковій формі.

Також постановою доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Нагадаємо, міністр фінансів визнав, що коштів на субсидії вистачить до листопада.

Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – оприлюднено інструкцію.

До слова, планові та позапланові перевірки одержувачів субсидій, які готує Кабмін, є «дуже дорогим задоволенням», а їх ефективність викликає сумніви. Про це розповів ексміністр з питань ЖКГ, нардеп Олексій Кучеренко.

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