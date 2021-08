Штурм аеропорту Кабула: є загиблі

В аеропорту Кабула 16 серпня люди відчайдушно штурмували літаки, через що американські військові відкрили попереджувальний вогонь. У результаті загинули мінімум п’ять осіб, повідомляє Reuters.

Один зі свідків сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві.

Американський військовослужбовець, відповідальний за безпеку аеропорту, раніше стріляв у повітря, щоби розсіяти натовп, повідомив офіційний представник США.

Наразі ситуація в аеропорту Кабула неконтрольована.

#Afghanistan: Things are so out of control at Kabul airport that two apaches are clearing the runway. pic.twitter.com/lQGwNSyXaA