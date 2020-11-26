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    У Норвегії розробляється новий водневий пором

    нова енергія
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    <p>Концепт порома на водневої силовій установці</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Норвегії розробляється новий водневий пором

    Концепт порома на водневої силовій установці

     

    Фото: h2-view.com

    Новий паром буде вміщати 1800 пасажирів і 380 автомобілів

    Норвезькiй консорціум, до якого увійшли компанії DFDS, ABB, Ballard Power Systems Europe, Hexagon Purus, Lloyd's Register, Ørsted і Danish Ship Finance, приступив до розробки водневого порома, - повідомляє H2 View

    Новий паром буде забезпечуватися електроенергією від системи водневих паливних елементів потужністю 23 МВт. Він розрахований на перевезення 1800 пасажирів, вміщує 120 вантажівок або 380 автомобілів. 

    Пором курсуватиме за маршрутом Осло - Фредериксхавн - Копенгаген. Передбачається, що він буде спущений на воду в 2027 році.

     

    Теги: Норвегія перевезення пором водень
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