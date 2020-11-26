У Норвегії розробляється новий водневий пором

Новий паром буде вміщати 1800 пасажирів і 380 автомобілів

Норвезькiй консорціум, до якого увійшли компанії DFDS, ABB, Ballard Power Systems Europe, Hexagon Purus, Lloyd's Register, Ørsted і Danish Ship Finance, приступив до розробки водневого порома, - повідомляє H2 View.

Новий паром буде забезпечуватися електроенергією від системи водневих паливних елементів потужністю 23 МВт. Він розрахований на перевезення 1800 пасажирів, вміщує 120 вантажівок або 380 автомобілів.

Пором курсуватиме за маршрутом Осло - Фредериксхавн - Копенгаген. Передбачається, що він буде спущений на воду в 2027 році.