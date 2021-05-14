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    У США прийняли закон про зниження податку на водневі автомобілі

    нова енергія
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    Водневий законопроект успішно пройшов слухання в Сенаті і Палаті представників США &nbsp; - У США прийняли закон про зниження податку на водневі автомобілі

    Водневий законопроект успішно пройшов слухання в Сенаті і Палаті представників США

     

    Фото: h2-view.com

    Податок з продажів при покупці водневого автомобіля знижений на 50%, закон буде діяти вісім років

    Законопроект сенатора Бреда Хокінса про просування водневих транспортних засобів в штаті Вашингтон тепер є законом. Губернатор Джей Інслі підписав законопроект Сенату №5000, який встановлює восьмирічний пілотний проект щодо зниження на 50% податку з продажів на покупку електромобілів на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

    Законопроект №5000 був прийнятий Сенатом США в березні 2021 року, Палатою представників – в квітні, і ось тепер він офіційно отримав статус закону.

    «Наша держава все ще перебуває в зародковому стані щодо електромобілів, тому я думаю, що корисно просувати різні типи транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Як на акумуляторних батареях, так і на водневих паливних елементах. У Вашингтона є потенціал стати ключовим виробником поновлюваного водню, і я дуже радий його майбутньому», – сказав сенатор від 12-го округу штату Вашингтон Бред Хокінс.

    З урахуванням того, що перші водневі заправні станції у Вашингтоні, як очікується, будуть введені в експлуатацію до 2022 року, закон дозволить в цілому 650 автомобілів отримати 50% звільнення від податку з продажів в період з 2023 по 2029 фінансові роки.

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    Теги: автопром США закон держава Вашингтон водень
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