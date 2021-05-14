У США прийняли закон про зниження податку на водневі автомобілі

Податок з продажів при покупці водневого автомобіля знижений на 50%, закон буде діяти вісім років

Законопроект сенатора Бреда Хокінса про просування водневих транспортних засобів в штаті Вашингтон тепер є законом. Губернатор Джей Інслі підписав законопроект Сенату №5000, який встановлює восьмирічний пілотний проект щодо зниження на 50% податку з продажів на покупку електромобілів на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Законопроект №5000 був прийнятий Сенатом США в березні 2021 року, Палатою представників – в квітні, і ось тепер він офіційно отримав статус закону.

«Наша держава все ще перебуває в зародковому стані щодо електромобілів, тому я думаю, що корисно просувати різні типи транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Як на акумуляторних батареях, так і на водневих паливних елементах. У Вашингтона є потенціал стати ключовим виробником поновлюваного водню, і я дуже радий його майбутньому», – сказав сенатор від 12-го округу штату Вашингтон Бред Хокінс.

З урахуванням того, що перші водневі заправні станції у Вашингтоні, як очікується, будуть введені в експлуатацію до 2022 року, закон дозволить в цілому 650 автомобілів отримати 50% звільнення від податку з продажів в період з 2023 по 2029 фінансові роки.