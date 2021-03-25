Toyota почне виробляти компоненти для водневих двигунів в Китаї

Виробництво компонентів для водневих паливних елементів в Китаї почнеться на початку 2023 року

У Китаї буде організовано виробництво профільних компонентів для водневих паливних елементів, які встановлюються на інноваційних автомобілях виробництва компанії Toyota Motor. До цього водневі силові установки Toyota виробляла виключно в Японії, – повідомляють Elektrovesti.

Про перспективи співпраці Toyota Motor і Університету Цінхуа повідомило японське агентство Nikkei. Передбачається, що спільне підприємство, на якому Toyota налагодить випуск компонентів для силових установок на водневому паливі в Китаї, почне випуск продукції на початку 2023 року.

Наявність подібної ініціативи офіційно підтверджується зараз тільки китайською стороною, сама Toyota ситуацію намагається поки не коментувати.

Для китайської сторони проект, який може претендувати на державні субсидії, має важливе інфраструктурне значення. На використання водневих паливних елементів в Китаї переводяться міські автобуси, і влада вже вибрали кілька великих міст для проведення подібних реформ. На відміну від електромобілів, транспортні засоби на водневих паливних елементах здатні заповнювати запас ходу на сотні кілометрів за лічені хвилини.

Китайський ринок важливий для Toyota Motor, він є найбільшим в світі, компанія займає на ньому друге місце серед глобальних автовиробників, поступаючись тільки Volkswagen. В 2020 року Toyota продала більше 10 тис автомобілів на водневих паливних елементах, дві третини з них були реалізовані в США, інші – в Японії.