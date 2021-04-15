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    У США списану вугільну електростанцію перепрофілюють на водень

    нова енергія
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    Городок Превітт штату Нью-Мексико може стати водневим центром регіону &nbsp; - У США списану вугільну електростанцію перепрофілюють на водень

    Городок Превітт штату Нью-Мексико може стати водневим центром регіону

     

    Фото: landwatch.com

    Потужність енергетичного підприємства – 253 МВт

    Компанія Escalante H2 Power (спільне підприємство Newpoint Gas і Brooks Energy) заявила про намір придбати у компанії Tri-State Generation and Transmission Association вугільну генеруючу електростанцію потужністю 253 МВт, яка вийшла з ладу, і перетворити її для роботи на екологічно чистому водні, – повідомляє H2 View.

    Станція знаходиться в містечку Превітт штату Нью-Мексико. Escalante H2 Power заявляє, що це буде перша в світі конверсія з вугільної електростанції в великомасштабний водневий проект.

    Переваги повторного використання виведеної з експлуатації вугільної станції включають в себе виробництво електроенергії з нульовим рівнем викидів, працевлаштування жителів Превітта в передових інноваційних компаніях, а також можливість поставляти в промислових масштабах чисту прісну воду, отриману після спалювання водню.

    «Проект Escalante H2 Power ретельно розроблений для отримання екологічно чистої і надійної енергії. Маючи досвід в області вуглецю і геології, ми з нетерпінням чекаємо розвитку цього проекту», – сказав президент Brooks Energy Роберт Прайс.

    Воднева технологія Newpoint Gas, в свою чергу, здатна об'єднати низький вплив на навколишнє середовище поновлюваних джерел енергії з надійністю електростанції, яка довгий час працювала на викопному паливі. Треба відзначити, що станція Escalante – це об'єкт, розташований недалеко від газотранспортної системи.

    «Реконструкція колишньої вугільної електростанції для використання інноваційних водневих технологій може сприяти переходу регіону на чисту енергію, забезпечуючи при цьому зайнятість місцевого населення і економічний розвиток», – сказав генеральний директор Tri-State Generation and Transmission Association Дуейн Хайли.

    Теги: США електроенергія реконструкція населення водень
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