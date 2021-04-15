У США списану вугільну електростанцію перепрофілюють на водень

Потужність енергетичного підприємства – 253 МВт

Компанія Escalante H2 Power (спільне підприємство Newpoint Gas і Brooks Energy) заявила про намір придбати у компанії Tri-State Generation and Transmission Association вугільну генеруючу електростанцію потужністю 253 МВт, яка вийшла з ладу, і перетворити її для роботи на екологічно чистому водні, – повідомляє H2 View.

Станція знаходиться в містечку Превітт штату Нью-Мексико. Escalante H2 Power заявляє, що це буде перша в світі конверсія з вугільної електростанції в великомасштабний водневий проект.

Переваги повторного використання виведеної з експлуатації вугільної станції включають в себе виробництво електроенергії з нульовим рівнем викидів, працевлаштування жителів Превітта в передових інноваційних компаніях, а також можливість поставляти в промислових масштабах чисту прісну воду, отриману після спалювання водню.

«Проект Escalante H2 Power ретельно розроблений для отримання екологічно чистої і надійної енергії. Маючи досвід в області вуглецю і геології, ми з нетерпінням чекаємо розвитку цього проекту», – сказав президент Brooks Energy Роберт Прайс.

Воднева технологія Newpoint Gas, в свою чергу, здатна об'єднати низький вплив на навколишнє середовище поновлюваних джерел енергії з надійністю електростанції, яка довгий час працювала на викопному паливі. Треба відзначити, що станція Escalante – це об'єкт, розташований недалеко від газотранспортної системи.

«Реконструкція колишньої вугільної електростанції для використання інноваційних водневих технологій може сприяти переходу регіону на чисту енергію, забезпечуючи при цьому зайнятість місцевого населення і економічний розвиток», – сказав генеральний директор Tri-State Generation and Transmission Association Дуейн Хайли.