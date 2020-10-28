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    Українська газова мережа не готова до транспортування водню

    нова енергія
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    <p>Воднева ділянка полігону в Житомирської області</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Українська газова мережа не готова до транспортування водню

    Воднева ділянка полігону в Житомирської області

     

    Фото: «Главком»

    Зниження тиску водню в ході першого етапу випробувань склало в середньому 46%

    В ході перших, статичних, випробувань на водневих ділянках спеціальних полігонів «Регіональної газової компанії», які розташовані в Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській та Харківській областях, загальне падіння тиску в системі склало 46%, - заявив в ході розпочатого 27 жовтня в Києві VI Українського газового форуму - Східно-Європейського газового партнерства, директор РГК Олег Ніконоров. 

    Як вже писав «Главком», перші випробування вітчизняної газорозподільної системи, спрямовані на вивчення можливості транспортування 99% водню, почалися 6 серпня на випробувальному полігоні АТ «Житомиргаз». Тоді за перший тиждень випробувань падіння тиску в системі склало 40%. 

    Як розповів Олег Ніконоров, зараз почався другий етап випробувань, коли тестують газові мережі газоводородной сумішшю з вмістом 50% водню. Разом з тим на полігоні в Житомирській області пройшли перші вогневі експерименти - це вже динамічна частина випробувань. 

    Вчені з Інституту газу НАН України, які займаються вогневими випробуваннями з використанням газових плит і котлів різних моделей, в експериментах використовують суміші природного газу з воднем, в концентрації від 5% до 30%. 

    Перебоїв і неполадок в роботі техніки не виявлено, в той же час виділення вуглекислого газу при згорянні сумішей скоротилося від двох до п'яти разів - залежно від вмісту водню.

    РГК водень
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