Українська газова мережа не готова до транспортування водню нова енергія



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Воднева ділянка полігону в Житомирської області Фото: «Главком»

Зниження тиску водню в ході першого етапу випробувань склало в середньому 46%

В ході перших, статичних, випробувань на водневих ділянках спеціальних полігонів «Регіональної газової компанії», які розташовані в Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській та Харківській областях, загальне падіння тиску в системі склало 46%, - заявив в ході розпочатого 27 жовтня в Києві VI Українського газового форуму - Східно-Європейського газового партнерства, директор РГК Олег Ніконоров.

Як вже писав «Главком», перші випробування вітчизняної газорозподільної системи, спрямовані на вивчення можливості транспортування 99% водню, почалися 6 серпня на випробувальному полігоні АТ «Житомиргаз». Тоді за перший тиждень випробувань падіння тиску в системі склало 40%.

Як розповів Олег Ніконоров, зараз почався другий етап випробувань, коли тестують газові мережі газоводородной сумішшю з вмістом 50% водню. Разом з тим на полігоні в Житомирській області пройшли перші вогневі експерименти - це вже динамічна частина випробувань.

Вчені з Інституту газу НАН України, які займаються вогневими випробуваннями з використанням газових плит і котлів різних моделей, в експериментах використовують суміші природного газу з воднем, в концентрації від 5% до 30%.

Перебоїв і неполадок в роботі техніки не виявлено, в той же час виділення вуглекислого газу при згорянні сумішей скоротилося від двох до п'яти разів - залежно від вмісту водню.