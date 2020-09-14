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    В Австрії запущений перший водневий поїзд

    нова енергія
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    <p>Водневий електропоїзд компанії Alstom</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австрії запущений перший водневий поїзд

    Водневий електропоїзд компанії Alstom

     

    Фото: h2-view.com

    Раніше електропоїзд пройшов випробування в Німеччині

    Після успішних випробувань в Північній Німеччині водневий поїзд Coradia iLint компанії Alstom тепер буде виконувати регулярні пасажирські перевезення на федеральних залізницях Австрії (ÖBB), - повідомляє H2 View

    «Поїзд на водневих паливних елементах Coradia iLint пропонує екологічно безпечну альтернативу звичайним дизельним поїздам, особливо на неелектрифікованих лініях залізниць. Мені особливо приємно, що ÖBB, наш давній партнер на європейському ринку, переконаний у перевагах нашої нової технології», - заявив у Відні на відкритті маршруту генеральний директор Alstom в Німеччині та Австрії Йорг Нікутта. 

    «Ми - першопрохідці в області водневої технології на залізниці. Наша компанія активно формує мобільність майбутнього за допомогою інноваційних альтернатив», - сказав у свою чергу генеральний директор ÖBB-Holding Андреас Матті. 

    Alstom - одна з найбільших французьких машинобудівних компаній, один зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного транспорту.

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