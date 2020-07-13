В Україні побудують 10 ГВт електролізерів для виробництва зеленого водню нова енергія



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Воднева стратегія становить невід'ємну частину європейської зеленої угоди Ілюстрація: GTM

ЄС покладає надії на Україну як одного з пріоритетних партнерів у поставках водню, зазначають в МЗС

В Україні планують побудувати 10 ГВт електролізерів для виробництва зеленого водню. Про це свідчить інформація на сайті Міністерства закордонних справ України.

Завдяки цьому будівництву наша держава може стати невід'ємною частиною реалізації амбітних цілей Європейської зеленої угоди та плану «2х40 ГВт нових потужностей з виробництва водню».

«ЄС покладає надії на Україну як одного з пріоритетних партнерів у поставках водню до Європи. Ми працювали саме на цей результат, адже він відповідає потенціалу та Європейським амбіціям України», - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Згідно з документом, який представив 8 липня в Брюсселі виконавчий віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс, ЄС підтримує амбітні плани європейської промисловості з будівництва потужностей для виробництва зеленого водню.

Єврокомісія виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури та технологічний розвиток. ЄК має намір залучити нашу країну до Альянсу чистого водню та розвивати з нами співпрацю для виробництва відновлюваної електроенергії та водню.

У МЗС зазначають, що воднева стратегія становить невід'ємну частину європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Для її втілення ЄС планує скорочувати кількість вуглецевих викидів на 100 млн тонн щорічно і згодом відмовитися від викопних джерел палива

Докладніше про зелений водень читайте у статті: Енергетика майбутнього: боротьба зеленого та синього водню