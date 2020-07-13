Розроблено першу побутову мікросистему зберігання електроенергії нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прилад можна легко зібрати і підключити без необхідності залучення електриків і отримання дозволів від комунальних служб Фото: Orison

Пристрій накопичуватиме енергію, вироблену даховими сонячними електростанціями

Інноваційний домашній накопичувач енергії потужністю 1,8 кВт і енергоємністю 2,2 кВт*год, розроблений американською компанією Orison при інвестиційній підтримці Origin Energy, почне проходити тестування в Австралії і Європі. Про це пише Greentech Media.

Модульний літій-іонний накопичувач енергії напругою від 100 В до 240 В змінного струму має коефіціент корисної дії 85-90%. Разом з накопичувачем поставляється підключений до нього монітор електроспоживання будинку вартістю $300, що координує процеси заряду і розряду акумуляторів від сонячних панелей, встановлених на даху будинку. Система буде управлятися за допомогою оригінального програмного забезпечення, розробленого компанією Orison з використанням хмарного сховища для зберігання даних.

Вартість розробки домашнього накопичувача енергії склала близько $8,5 млн.

Зазначається, що прилад можна легко зібрати і підключити без необхідності залучення електриків і отримання дозволів від комунальних служб. Це доступний інструмент зберігання електроенергії для всіх, навіть для жителів багатоквартирних будинків, що розширює їхні можливості і одночасно підвищує стійкість енергосистеми. Вартість модульного літій-іонного накопичувача енергії становить $2,2 тис.

На думку експертів, побутові накопичувачі енергії Orison за рахунок простоти використання, низької ціни самого накопичувача і нульової вартості установки зможуть залучити споживачів, які раніше не могли собі дозволити придбання дахових сонячних установок, тому що надають можливість широкого вибору для даху сонячних панелей малого розміру з середньою потужністю близько 2 кВт. Також продукція Orison дозволяє обійти недавно введені в Австралії суворі обмежувальні стандарти на установку систем зберігання електроенергії.

Однак через малу потужність і енергоємність «домашні» накопичувачі здатні видавати електроенергію у мережу лише в обмежених обсягах і вартість виданої ними електроенергії вище, ніж у їх більших аналогів. Масштабне тестування продукту на австралійському ринку компанія Origin Energy передбачає провести в кінці 2020 року. При цьому розвиток технології Австралійська енергокомпанія передбачає здійснювати у двох напрямках: збільшення ефективності використання сонячних панелей, встановлених на дахах будинків клієнтів Origin Energy, і використання об'єднаних в єдину мережу накопичувачів енергії, встановлених у клієнтів, для управління попитом в години максимальних навантажень.