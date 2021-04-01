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    Японія скасувала портовий збір для водневих суден

    нова енергія
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    Морський порт Токіо першим ввів преференції для суден, що працюють на екологічно чистому паливі &nbsp; - Японія скасувала портовий збір для водневих суден

    Морський порт Токіо першим ввів преференції для суден, що працюють на екологічно чистому паливі

     

    Фото: elektrovesti.net

    Рішення буде діяти до 31 березня 2026 року

    Порт Токіо з 1 квітня скасував збір за візит пасажирських і вантажних суден, які працюють на зрідженому природному газі і водні. Таке рішення було прийнято з метою стимулювання більш широкого використання екологічно чистого палива в морському секторі, – повідомляють Elektrovesti.

    Рішення міської адміністрації японської столиці буде діяти п'ять років – до 31 березня 2026 року. За заявою адміністрації Токіо, до даної ініціативи вже готові приєднатися порти міст Йокогама і Кавасакі. Крім того, Японія має намір розвивати хаби зі зберігання і транспортування зрідженого природного газу в Токійській затоці і порту Йокогама.

    Треба відзначити, що Японія все активніше розвиває водневу економіку, в тому числі – морську. В кінці 2020 року японський виробник двигунів Yanmar оголосив, що збирається розробити морську транспортну систему на базі водневих паливних елементів Mirai компанії Toyota. А недавно, як повідомляв «Главком», на воду був спущений прототип пасажирського водневого катера.

    Теги: Японія порт водень
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