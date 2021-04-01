Японія скасувала портовий збір для водневих суден

Японія скасувала портовий збір для водневих суденнова енергія
Морський порт Токіо першим ввів преференції для суден, що працюють на екологічно чистому паливі
Рішення буде діяти до 31 березня 2026 року
Порт Токіо з 1 квітня скасував збір за візит пасажирських і вантажних суден, які працюють на зрідженому природному газі і водні. Таке рішення було прийнято з метою стимулювання більш широкого використання екологічно чистого палива в морському секторі, – повідомляють Elektrovesti.
Рішення міської адміністрації японської столиці буде діяти п'ять років – до 31 березня 2026 року. За заявою адміністрації Токіо, до даної ініціативи вже готові приєднатися порти міст Йокогама і Кавасакі. Крім того, Японія має намір розвивати хаби зі зберігання і транспортування зрідженого природного газу в Токійській затоці і порту Йокогама.
Треба відзначити, що Японія все активніше розвиває водневу економіку, в тому числі – морську. В кінці 2020 року японський виробник двигунів Yanmar оголосив, що збирається розробити морську транспортну систему на базі водневих паливних елементів Mirai компанії Toyota. А недавно, як повідомляв «Главком», на воду був спущений прототип пасажирського водневого катера.