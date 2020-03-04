Жителі ОТГ на Харківщині скинуться на сонячну електростанцію нова енергія



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Сонячні панелі розташують на дахах

На муніципальних будівлях Мереф'янської ОТГ (Харківська область) невдовзі з’являться сонячні панелі. Місцеві жителі вже отримали пропозицію інвестувати у цей проєкт власні кошти, виступивши у ролі пайовиків. Про це пише «Україна молода».

Для мешканців об’єднаної територіальної громади джерела відновлюваної енергії давно не дивина, адже в місті кілька років поспіль діє аналогічна наземна електростанція.

Але, оскільки земля нині в дефіциті, співробітники кафедри електрозабезпечення і енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства запропонували більш зручний варіант.

«Наш навчальний заклад має низку цікавих і перспективних напрацювань у цій галузі, – повідомив доктор технічних наук Олександр Мороз. – Проєкт сонячного кооперативу у Мерефі підготовлений за участ. аспіранта Андрія Павлова, який має досвід реалізації подібних проєктів. Він, до речі, брав участь у проєктуванні, підготовці документації та монтажу Мереф'янської СЕС. У своїй роботі ми також використали успішний досвід реалізації подібного проєкту у місті Славутич Київської області та експлуатації сонячних кооперативів у Німеччині».

За розрахунками фахівців, вкладені кошти окупляться містянам через сім років. Кооператив також стане демонстраційним майданчиком для членів інших ОТГ, які приїздитимуть сюди переймати перспективний досвід.

У тому, що така форма генерації сонячної енергії має суттєві переваги, мереф'яни вже переконалися на прикладі харківської паркетної фабрики Tandem Impex, де влітку минулого року була запроваджена в експлуатацію найбільша дахова СЕС в Україні.