Оржель: Відновлювана енергетика повинна стати доступною для українців нова енергія



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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель

Мінекоенерго виступає за сталий розвиток відновлюваної енергетики

Відновлювана енергетика повинна стати доступною для українців. Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Зазначається, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель звернувся до голови Центру вирішення спорів та переговорів Секретаріату Енергетичного співтовариства Дірка Бушле з проханням прискорити завершення процесу медіації для включення узгоджених пропозицій до законопроєкту, спрямованого на вирішення питань підтримки відновлюваної енергетики. Через невчасне регулювання галузі та перехід на аукціонну систему за останні півроку в Україні ввелося близько 40% генерації від загальної потужності об'єктів відновлюваної енергетики (з серпня по березень було введено 2,7 ГВт).

У міністерстві підкреслюють, що такий стрімкий розвиток генерації з відновлюваних джерел енергії, яка стимулюється високими «зеленими» тарифами, а не конкурентно встановленими цінами на аукціонах, створює значне навантаження на ринок електричної енергії. Більше того, українці не можуть у повній мірі відчути всі переваги переходу на чисті джерела енергії через їх високу вартість.

«Мінекоенерго виступає за сталий розвиток відновлюваної енергетики, але вона повинна стати доступною для українців. Як центральний орган виконавчої влади, що відповідає за формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі та у сфері відновлюваних джерел енергії, ми прагнемо збалансувати інтереси виробників електричної енергії та споживачів. На сьогодні на ринку склалася непроста ситуація, тому міністерство більше не може зволікати із поданням комплексу напрацьованих рішень, необхідних для усунення викликів, пов’язаних із питаннями підтримки відновлюваної енергетики. За участю всіх зацікавлених сторін проведено низку нарад та напрацьовано відповідний законопроект, який вже найближчим часом буде подано Міністерством до Кабінету Міністрів України. З огляду на це просимо вас прискорити завершення процесу медіації для включення узгоджених пропозицій до зазначеного законопроекту. Мінекоенерго завжди відкрите до конструктивної співпраці і зацікавлене у подальшому доопрацюванні поданого законопроекту, у тому числі в рамках медіації», - заявив Оржель.

На сайті міністерства зазначають, що затримка із ухваленням рішення призводить до ускладнення ситуації і погіршення умов на ринку. Зокрема, за прогнозом Мінекоенерго, обсяг необхідного фінансування виробникам в рамках «зеленого» тарифу у 2020 році перевищить 30 млрд гривень і надалі лише зростатиме. Це призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на ринок електричної енергії, зростання обсягу субсидіювання за рахунок державних енергогенеруючих компаній та тарифу оператора системи передачі. В умовах, що склалися, вже у 2020 році очікується поява значного дефіциту кошторису ДП «Гарантований покупець» в обсязі близько 19 млрд грн. Як наслідок, вже найближчим часом це призведе до тривалих затримок оплати виробникам за «зеленим» тарифом за відпущену ними електричну енергію.

Так, незважаючи на зимовий сезон і низький коефіцієнт використання встановленої потужності сонячних електростанцій, поточний обсяг заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками за відпущену в січні – лютому 2020 року за «зеленим» тарифом електричну енергію вже становить близько 2 млрд грн.

Оржель висловив слова вдячності пану Дірку Бушле за підтримку України у процесі пошуку компромісних рішень для вирішення викликів, які стоять на заваді сталому розвитку відновлюваної енергетики.