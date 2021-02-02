Воднева вода. Що це таке і як на цьому заробляють великі гроші?

Користь для здоров'я чи новий маркетинговий прийом?

Водень – це екологічно чистий енергоносій майбутнього, який впевнено йде на зміну звичному викопному вуглецевому паливу - вугіллю, нафти і газу. Але не тільки…

Звичайна питна вода, насичена Н 2 , володіє терапевтичними властивостями, і її можна використовувати для профілактики різних захворювань. Принаймні, так стверджують ті, хто тепер заробляє на новій «фішці» любителів здорового харчування.

1. Що таке воднева вода?

Hydrogen Rich Water, «вода, збагачена воднем» – це аналог звичайної газованої води, яка насичується вуглекислим газом СО 2 , або винайденого в 60-х роках минулого століття «кисневого коктейлю» (вода або сік, насичені О 2 ). Тільки воднева вода, відповідно, збагачується H 2 .

2. Чи зустрічається ця вода в природі?

У різних кінцях світу – у Лурдi (Франція), Тлакоте-ель-Бахо (Мексика) і Наданi (Індія) є джерела води, які об'єднує одне – протягом багатьох століть вони є відомими місцями світового паломництва. Люди п'ють там воду і багато хто позбавляється від хронічних захворювань.

Цілюща вода Лурду вже багато століть привертає до себе паломників і туристів (tripadvisor.ru)

Проби, взяті з цих джерел, довгий час не давали результату – у воді не вдавалося знайти якісь домішки, хімічні елементи, що дозволяють пояснити терапевтичний ефект. Однак недавно з'ясувалося, що в «живій воді» міститься велика кількість саме молекул Н 2 .

Взагалі це звучить як нонсенс. Адже водень – газ надзвичайно летючий, і дуже швидко йде в атмосферу. Але, судячи з усього, зазначені джерела у Франції, Мексиці та Індії знаходяться над розломами земної кори, через які з верхнього шару магми і просочується Н 2 . Як писав, «Главком», таке ж явище аномально високої концентрації водню виявлено в деяких українських газових свердловинах і вугільних шахтах.

3. Воднева вода – шарлатанство?

Ще в кінці XX століття використання водневої води в оздоровчих цілях в наукових колах викликало якщо не глузування, то неабиякий скептицизм – мовляв, як це молекулярний водень, в звичайних умовах – інертний газ, може впливати на організм?

У пострадянських країнах критики згадували Алана Чумака, який «заряджав» просту воду з-під крана по телевізору, і звинувачували пропагандистів нового водневого напою в шарлатанстві і шахрайстві. Ну, як мінімум, у бажанні нажитися на сліпій вірі людини в чудо.

Хоча, треба відзначити, позитивний ефект від вживання водневої води є, і чималий. Це визнавали і деякі критики, неодмінно розводячи руками, і іноді нагадуючи про ефект плацебо.

Ефект плацебо – поліпшення самопочуття людини завдяки тому, що вона вірить в ефективність впливу деякого препарату, насправді нейтрального.

4. Коли почали вивчати водневу воду?

Ще 15 років тому вплив молекулярного водню на організм людини, а також його терапевтичні можливості при лікуванні захворювань взагалі не досліджувалися: Нhttps://glavcom.ua/ вважається біологічно інертним газом, який не впливає на організм, а тому – навіщо ж його досліджувати?

Все змінилося в 2007 році, після публікації в журналі Naturе Medicine результатів досліджень японських вчених Сигео Ота і Iкуро Осава «Водень діє як терапевтичний антиоксидант шляхом селективного впливу на цитотоксичні кисневі радикали»





Сигео Ота першим розгледів у водні потужний антиоксидант (psychologies.ru)

Після цієї публікації світове медичне співтовариство почало серйозно ставитися до терапевтичних властивостях молекулярного водню. На сьогоднішній день опубліковано понад 2 тис досліджень з питань терапії молекулярним воднем і вивчення його впливу на організм людини, як антиоксиданту. Таку інформацію містять наукові видання Японії, Південної Кореї, Китаю, США, Німеччини, Мексики, Сербії, Словаччини.

5. Що таке антиоксидант?

В організмі постійно відбуваються процеси окислення, в результаті чого з'являються вільні радикали – частки, у яких є вакантне місце для електронів. Щоб приєднати їх до себе, радикали прагнуть вступити в зв'язок з клітинами, білками, жирами і так далі.

Нічого хорошого в цьому немає – організм через це швидше старіє, розвиваються різні захворювання. Щоб краще розуміти те, що відбувається, можна уявити собі окислення металу, в результаті чого відбувається корозія і з'являється іржа.

Захворювання, розвиток яких провокують вільні радикали:





Дані: h2voda.com

Організм, звичайно, зі згубним впливом вільних радикалів бореться, синтезуючи антиоксиданти – речовини, здатні нейтралізувати окисну дію цих самих радикалів. Але успіх боротьби залежить від безлічі різних чинників: вік, спосіб життя, довкілля.

Фактори, що сприяють збільшенню вільних радикалів:

погана вода, наприклад, з-під крану,

жирна і пересмажена їжа, продукти з вмістом ГМО,

загазованість і надмірне ультрафіолетове випромінювання,

автомобільні і промислові вихлопи,

пасивний спосіб життя, відсутність фізичних навантажень,

куріння, алкоголь, недосипання, стрес,

електромагнітне випромінювання,

радіація.

Одним словом, в сучасному світі без факторів, що сприяють збільшенню вільних радикалів, практично нікуди не дітися. І тому дуже важливо до боротьби з ними залучати сторонні антиоксиданти. Найвідоміші з них на сьогоднішній день це вітамін С – аскорбінова і лимонна кислота. Деякі дослідники вважають, що Н 2 як антиоксидант ефективніше вітаміну С в десятки разів.

6. Природа водневої води

Одноатомна форма водню Н в природі не зустрічається – вона блискавично вступає в хімічний зв'язок з речовиною, яка знаходиться поруч. А молекулярний водень Н 2 при нормальних умовах ні з ким ні в які реакції не вступає – йому б, як найлегшому газу, швидше кудись випаруватися.

На початку вивчення терапевтичних властивостей водню побутувала думка, що він вступає в реакцію з вільними радикалами, виділяючи воду і «розріджуючи» кров. Але це неможливо. З киснем і його сполуками Н 2 вступає в реакцію при температурі вище 400°С.

Так що для того, щоб водень виступив в організмі в реакцію, людину, як мінімум, необхідно нагріти до зазначеної температури. Знову ж таки, якщо б вона навіть вижила, кількість води, яка вийшла в процесі реакції, перетворила людину в бульбашку.

«Останні наукові дослідження дозволяють припускати, що Н 2 – це одна з так званих сигнальних молекул, які стимулюють організм виділяти ту чи іншу речовину. Тобто водень в даному випадку стимулює клітини активніше синтезувати речовини, які борються з вільними радикалами», – пояснює в розмові з «Главкомом» директор компанії H 2 Voda, біолог Олена Мироненко.

7. У чому саме користь водневої води?

Чим більше в організм людини надходить молекулярного водню, чим більше його концентрація, тим сильніше стимулюючий вплив на клітини. I в підсумку – терапевтичний ефект.

Концентрація вимірюється в ppm – parts per million (міліграм на літр). У звичайній воді молекулярний водень відсутній, при нормальному атмосферному тиску в літрі води розчиняється максимально 1,8 мг Н 2 (1,8 ppm). Але якщо насичувати воду воднем при підвищеному тиску, то можна досягти показника до 10 ppm.

Згідно з дослідженнями Molecular Hydrogen Institute, найвпливовішої міжнародної організації, яка займається питаннями вивчення терапевтичних властивостей Н 2 , більше 30% населення Японії і більше 20% населення Південної Кореї регулярно вживають водневу воду. Вважається, що вона:

підвищує імунітет,

уповільнює зростання ракових клітин,

сприяє нормалізації кровообігу,

запобігає або знижує алергію,

уповільнює процес старіння,

покращує метаболізм,

підвищує ефективність тренувань і спортивні результати,

нормалізує стан шкіри,

покращує пам'ять, зір і слух.

Правда, результати вживання водневої води індивідуальні і залежать від особливостей організму.

8. Як виготовляють водневу воду?

В основі створення водневої води лежить той же механізм, що і при виробництві Н 2 , який використовується як енергоносій, – електроліз. Це фізико-хімічний процес, в результаті якого вода розділяється на молекули водню і кисню.

Найпростіше – це газувати великий обсяг води, насичуючи його воднем від потужного електролізера, а потім зберігати її в герметичних ємностях. Але термін зберігання обмежений. Нагадаємо, Н 2 дуже летючий газ, і з часом він все одно випарується (час залежить від матеріалу ємності, в якій зберігається воднева вода).

9. Як роблять бізнес на водневої воді

Найпростіше – продаж вже готової водневої води. Звичайна пляшка зі зрозумілих причин не годиться. Тому використовується металізована упаковка з алюмінієвої фольги, з краником-помпою, який утримує тиск. (В подібних упаковках, укладених в картонні коробки, іноді продають вино). В Україні зараз можна зустріти таку водневу воду, розлиту в обсяги два і дев'ять літрів..

Наповнити себе двома літрами життя коштує зараз в Україні 200 грн (satim.com.ua)

«Спочатку ppm водневої води становить від 1,4 до 1,8. Але навіть якщо упаковку не використовувати, краник не відкривати, то через пів року водень все одно випарується, – розповідає керівник компанії «Водень» Анастасія Шаповалова. – Втім, якщо вже пити водневу воду, то п'ять склянок в день мінімум. Так що дволітрова упаковка йде за два дні».

Для тих, хто хоче пити свіжоприготовану водневу воду, максимально ефективну, продаються портативні генератори-пляшки. Варіантів маса. Є моделі на 300 і 400 грам. Є генератори, що складаються з електролізного блоку, колби і кришки з редуктором (можна збільшувати тиск, а відповідно - ppm, головне не захоплюватися, а то колбу розірве). Можна купити кришку-електролізер, накрутити її на пляшку мінералки і підключити через USB-кабель до джерела живлення.

Водневий генератор HEBE EGP – 1000 (h2voda.com)

Останнім часом все більшою популярністю користуються водневі генератори-глечики на всю сім'ю (це як електрочайники, але з тим же електролізним блоком і редуктором тиску). У всіх вищевказаних приладах електролізується 4% води: тобто 96% насичується воднем, а кисень йде в повітря.

Для офісів пропонуються стаціонарні моделі – так звані водневі кулери. Там окремо електролізний блок, а зверху встановлюється 20-літрова, наприклад, баклага. І водень подається під тиском в питну воду. Головне - пити її відразу, інакше через хвилин п'ятнадцять ніякого терапевтичного ефекту вже не буде.

Генератор водневої води для офісів RARA H 2 SERVER (h2voda.com)

Треба відзначити, що сама по собі воднева вода від звичайної нічим не відрізняється. Ні смаком, ні запахом. Наситити воднем сік або чай за допомогою водневого генератора, звичайно, можна, але тільки пару раз – потім доведеться міняти зіпсовані електроди (титан, покритий платиною) і мембрани з платинової сіточкою. Втім, це може робити лише неосвічена людина, яка погано вчила у школі хімію, і не знає, що в процесі електролізу використовується виключно вода

Тому для любителів поєднати приємне з корисним існує варіант водневого коктейлю. Це просто: беремо магнієвий порошок (в інтернеті можна знайти спеціальні магнієві таблетки), розчиняємо його в келиху апельсинового, лимонного або грейпфрутового соку, і спостерігаємо хімічну реакцію

C 6 H 8 O 7 + Mg = C 6 H 6 O 7 Mg + H 2

Через кілька хвилин в келиху почне з'являтися піна, яка, власне, являє собою молекулярний водень. У залишку – цитрат магнію (заспокоює нервову систему, допомагає від стресів і депресії) і залишки соку.

10. Скільки можна заробити на водневій воді?

У даний час воднева вода – задоволення не з дешевих. Упаковка 9 літрів, наприклад, в Україні коштує 500 грн, ціна портативних водневих генераторів коливається від 3 до 10 тис грн, а кулер для офісу коштує від 50 тис грн.

Однак попит зростає. Вже зараз ринок водневої води (і готова продукція, і обладнання для її приготування) в Україні становить близько 4 млн грн щомісяця. Але якщо в нашій країні буде налагоджено виробництво зеленого водню, то продаж «живої води» цілком може стати одним з додаткових видів діяльності електролізних підприємств.

Нині в Україні воднева вода набирає все більшої популярності серед творчої еліти, народних депутатів і просто забезпечених людей. Як розповідає Олена Мироненко, серед її клієнтів, наприклад, такі різнобічні особистості, як Юрій Горбунов, Ольга Сумська, Юрій Рибчинський, Олександр Усик та Олег Ляшко.

Все це незважаючи на те, що остаточно терапевтичний ефект Н 2 ще повністю не вивчений – з моменту дослідження цих його властивостей не минуло й п'ятнадцяти років. Але шкоди від водневої води немає точно. А користь, враховуючи досягнення сучасного маркетингу і піару – безсумнівна. Як мінімум – для продавців «живої води» XXI століття.

Андрій Кузьмін, «Главком»