Володимир Сивак: Використання європейських технологій в розподілі газу забезпечить новий рівень безпеки наших клієнтів

Як «Дніпрогаз» під час війни технологічно інтегрує галузь у Європу

Інтеграція України до Європейського Союзу набула особливої актуальності з початком війни. Звісно, процеси Євроінтеграції не обійшли стороною також газорозподільну галузь. Оператори ГРМ вже декілька років поспіль у своїй поточній діяльності використовують газове обладнання та матеріали європейської якості. Про те, як АТ «Дніпрогаз» технологічно інтегрує галузь у Європу під час війни, розповідає голова правління компанії Володимир Сивак.

Як змінились ключові задачі АТ «Дніпрогаз» з початком війни?

Вже в перші дні війни мене запросили до місцевої територіальної оборони. На зустрічі було багато військових, в кожного свій напрямок діяльності. Було поставлене завдання – забезпечити роботу всіх підприємств – в першу чергу лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших комунально-побутових об’єктів. Що б не трапилось, газ у всіх категорій споживачів має бути. Наприклад, ми проводили газ на низку нових об’єктів. У тому числі для військових частин, однак детально про це розповісти з певних причин я не можу.

Яких змін зазнала стратегія розвитку газорозподільної галузі в останні роки?

Регіональна газова компанія активно працює над тим, щоб здійснити технологічну інтеграцію газорозподільної галузі в Європу. Така стратегія на залучення європейських технологій дозволяє розвивати проекти компанії навіть під час війни.

Євроінтеграція є пріоритетом української влади. Президент, уряд та парламент працюють як одна команда, щоб цей процес ішов якомога швидше. Початок повномасштабної війни в Україні підтвердив правильність стратегії РГК на розвиток виробництва власного газового обладнання з використанням провідних європейських технологій. Партнерські відносини з іноземними виробниками, власні логістичні маршрути і хаби дали можливість швидко відновлювати газопостачання в деокупованих регіонах і проводити ремонти мереж і газового обладнання після обстрілів.

Регіональна газова компанія три роки тому взяла курс на повну заміну радянських і російських технологій в газорозподілі. Особливе значення має те, що з 2019 року РГК послідовно працювала над розширенням контактів з європейськими та північно-американськими компаніями. Ця стратегія виправдала себе зараз, коли Україна розраховує на прискорену процедуру прийняття до ЄС. В умовах війни з РФ газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, не мають контрактів з підприємствами країни-агресора – Росії та її сателіта, Білорусії.

На практиці ми бачимо суттєві переваги такої стратегії. Євроінтеграція дає змогу забезпечити новий рівень безпеки наших клієнтів, адже використання новітніх технологій та сучасних матеріалів суттєво мінімізує ризики виникнення аварійних ситуацій, дозволяє зменшити втрати газу, підвищити рівень надійності роботи обладнання. Для своєчасного виявлення витоків газу наші фахівці постійно отримують сучасні прилади для більш ефективної роботи, такі як лазерні течошукачі, газоіндикатори, обладнання для контролю стану ізолюючого покриття газопроводів без розриття ґрунту тощо. Усе це допомагає досягти нашої ключової мети: забезпечити безперебійний та безаварійний розподілу газу усім категоріям споживачів.

Які роботи виконувались на газових мережах у минулому році та які плани на поточний рік?

Впродовж 2021 року «Дніпрогаз» інвестував 18,8 млн грн з метою забезпечення сталої та безаварійної роботи системи газопостачання. Для якісної доставки газу мешканцям Дніпра та Дніпровського району ми провели комплекс робіт з редизайну та модернізації газових мереж: замінили 1 км застарілих сталевих газопроводів на поліетиленові, провели реконструкцію 3 газорозподільних пунктів з повною заміною обладнання, замінили 10 засувок у газових колодязях та більше 250 кранів на газопроводах-вводах у житлові будинки, виконали капремонт та модернізацію 47 станцій катодного захисту газопроводів від корозії.

Заміна морально застарілих та фізично зношених шаф газорозподільних пунктів – це значна частина комплексного редизайну газорозподільної системи нашого міста. Встановлене обладнання дозволяє суттєво зменшити втрати газу та забезпечити стабільний розподіл блакитного палива для наших клієнтів.

Цього року плануємо реконструювати 3,5 км газопроводів, провести капітальний ремонт майже 4 км підводного переходу високого тиску через річку Дніпро, замінити 19 вимикаючих пристроїв у газових колодязях, провести капітальний ремонт 20 установок катодного захисту, чотирьох газорозподільних пунктів та 36 шаф газороподільних пунктів.

Нещодавно наші спеціалісти завершили черговий етап будівництва кільцевого газопроводу у Дніпровському районі. В ході проведених робіт було прокладено близько 450 м сталевого газопроводу діаметром 159 мм. Будівництво газогону забезпечить безперебійний розподіл газу для більше 3,5 тис домогосподарств.

Для модернізації зношеної газорозподільної системи міста у поточному році ми також плануємо встановити ще 23 нові шафові газорегуляторні пункти. Обладнання забезпечуватиме сталий та надійний розподіл газу для майже 5 тис. приватних домогосподарств.

Яких результатів вдалося досягти компанії в останні роки?

Починаючи з 2012 року, згідно з концепцією технічного розвитку підприємства, заміна складових газорозподільних пунктів виконується з використанням обладнання провідних світових виробників – на базі регуляторів виробництва італійської фірми Pietro Fiorentini.

Говорячи про найбільш масштабні проекти, варто згадати, що у 2013 році вперше у світовій практиці фахівцями «Дніпрогазу» було виконано реновацію застарілого підземного газопроводу високого тиску діаметром 500 мм, протяжністю 1200 м в центральній частині міста. Роботи виконувалися безтраншейним методом, з укладанням полімерно-кевларового рукава всередині існуючої ділянки газопроводу.

Ще одним з найбільших інвестиційних проєктів стала реконструкція двох газорозподільних пунктів високого тиску з обсягом споживання понад 0,5 млрд. кубометрів газу на рік кожен. Збудовані ще в 50-х роках минулого століття, вони були реконструйовані у 2015 році з використанням сучасного італійського газорегулюючого обладнання Pietro Fiorentini.

Як відомо, АТ «Дніпрогаз» в числі інших операторів газорозподільних мереж України здійснює свою ліцензійну діяльність під брендом Регіональної газової компанії (РГК). Починаючи з 2019 року, РГК у тісній співпраці з провідними європейськими виробниками побудувала в Україні три нових виробництва газового обладнання RGC Production. Продукцію цих заводів ми активно використовуємо у своїй роботі. Протягом 2020-2021 років у Дніпрі та Дніпровському районі було успішно замінено 45 шаф газорозподільних пунктів, у яких сумарно встановлено 85 новітніх регуляторів тиску Norval, Dival, FexS.

Розкажіть про соціальні ініціативи, які реалізуються у компанії?

Ми долучились до підготовки міста до можливих атак окупантів та будівництва оборонних укріплень. Зокрема, для міської дитячої лікарні придбали 10 тонн піску. Для одного з місцевих пологових будинків закупили пальне для дизельного генератора. Облаштували бомбосховище для місцевих мешканців.

Допомагали військовим. Передали в розпорядження одного з військкоматів автомобілі, самоскид та екскаватор. Це спеціалізована техніка і не кожен здатен нею керувати. Але наш машиніст Андрій Коломицев вирішив продовжити працювати на цій техніці для допомоги військовим. Це повністю його рішення, яке ми підтримали.

Також ми забезпечили логістичну підтримку вантажів з гуманітарною допомогою, які надходять до Дніпра з Польщі, Іспанії. Це допомога для дитячих лікарень, інтернатів, волонтерських пунктів, малозабезпечених та тимчасово евакуйованих родин. Це підгузки, засоби особистої гігієни, ковдри, дитяче харчування, медикаменти, продукти харчування та одяг. Працівники «Дніпрогазу» допомагають прийняти гуманітарку та розвантажити машини, надаємо приміщення для тимчасового зберігання допомоги, адже своїх складів у них немає.

Хочу сказати всім українцям: ми обов'язково переможемо! Від кожного з нас залежить, як швидко це станеться. Сьогодні кожен на своєму місці тримає свій фронт, працюючи на благо нашої рідної країни. Економічний фронт тримати дуже важливо – це дозволяє підтримувати ЗСУ, підтримувати населення. Економіка держави у час війни не повинна зазнати занепаду.