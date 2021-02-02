Китай випустив свій перший водневий локомотив

Новий транспортний засіб може працювати на одній заправці більше доби

У місті Датун північнокитайської провінції Шаньсі на машинобудівному заводі компанії CRRC Datong зійшов з конвеєра перший гібридний локомотив на водневих паливних елементах, розроблений в Китаї, - повідомляють Elektrovesti.

Локомотив розрахований на роботу зі швидкістю 80 км/год з постійною потужністю 700 кВт протягом 24,5 годин. Максимальне тягове навантаження на прямий колії перевищує 5 тис тонн. Новий транспортний засіб використовує комбінацію системи водневих паливних елементів і літієвої батареї великої потужності.

У порівнянні з традиційними тяговими засобами гібридні локомотиви, що працюють на водні, не тільки безпечніше і екологічніше, але і тихіше, дешевше і простіше в обслуговуванні. Модульна конструкція локомотива дає можливість використовувати різні рівні потужності і режими, в різних умовах. Наприклад, в тунелях і шахтах.

CRRC Datong - китайський завод з виробництва залізничних локомотивів, заснований в Датуні в 1953 році. Підприємство було головним виробником паровозів для китайського ринку аж до 1988 року, коли виробництво перейшло на дизельні локомотиви. В даний час основна продукція заводу - електровози.