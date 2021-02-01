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    У США вводять податкові пільги для водневих автомобілів

    нова енергія
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    <p>Воднева Toyota Mirai біля будівлі Сенату у Вашингтоні</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У США вводять податкові пільги для водневих автомобілів

    Воднева Toyota Mirai біля будівлі Сенату у Вашингтоні

     

    Фото: h2-view.com

    Податок з продажів при покупці водневого автомобіля зменшиться на 50%

    Комітет з питань довкілля, енергетики і технологій схвалив прийнятий Сенатом (верхня палата Конгресу США) законопроект №5000 про зниження податку з продажів на 50% при покупці електромобілів на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

    Законопроект, ініціатором якого є сенатор Бред Хокінс і який має близько 30 співавторів - перший, схвалений одним з комітетів Сенату в 2021 році. Зараз документ - а він користується підтримкою обох партій, переданий для подальшого розгляду в транспортний комітет верхньої палати Конгресу.

    «Законопроект отримав позитивний відгук під час перших публічних слухань. Просування безвуглецевих транспортних засобів повинно стати державною політикою, і ми робимо все, що в наших силах. Уже зараз водень - прекрасна альтернатива дизелю і газу, але коли-небудь водневі автомобілі стануть найкращим вибором», - сказав Бред Хокінс.

    Після прийняття закону пілотний проект щодо зниження податку з продажів при покупці водневого автомобіля буде діяти в штаті Вашингтон протягом восьми років, в 2023-2029 фінансових роках.

    На території виборчого округу Дуглас штату Вашингтон, який представляє сенатор Бред Хокінс, є значні гідроенергетичні ресурси для створення зеленого водню. Перші водневі заправні станції в штаті почнуть будуватися вже в 2022 році.

    Теги: автопром США Вашингтон пільги водень
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