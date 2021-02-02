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    Частина Києва залишилась без води: причина, адреси

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    У домівках киян тимчасово відсутнє водопостачання - Частина Києва залишилась без води: причина, адреси
    У домівках киян тимчасово відсутнє водопостачання
    Фото з відкритих джерел

    Вода зникла у будинках на 11 вулицях столиці

    Сьогодні, 2 лютого, на мережі холодного водопостачання в Києві планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання:

    з 8:30 до 17:00 2 лютого

    • вул. Жилянська, 68, 72, 74-76, 49-51.

    з 8:30 2 лютого до 07:00 3 лютого

    • вул. Сім’ї Хохлових, 15.

    з 09:00 2 лютого до 06:00 3 лютого

    • вул. Спаська, 6, 8, 10, 10а, 11, 9, 18, 20, 22, 21-23;
    • вул. Хорива, 18/17, 20, 22;
    • вул. Волоська, 16, 19/22.

    Крім того, через аварії тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Полкова, 59А, 58А
    • вул. Євгена Сверстюка, 23
    • вул. Симиренка, 17А
    • б-р. Кольцова, 17А, 17Б, 17В, 19А
    • вул. Зодчих, 34, 36
    • вул. Литвиненко-Вольгемут, 2, 2А

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - запевнили у Київводоканалі.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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