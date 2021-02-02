Частина Києва залишилась без води: причина, адреси
У домівках киян тимчасово відсутнє водопостачання
Фото з відкритих джерел
Вода зникла у будинках на 11 вулицях столиці
Сьогодні, 2 лютого, на мережі холодного водопостачання в Києві планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання:
з 8:30 до 17:00 2 лютого
- вул. Жилянська, 68, 72, 74-76, 49-51.
з 8:30 2 лютого до 07:00 3 лютого
- вул. Сім’ї Хохлових, 15.
з 09:00 2 лютого до 06:00 3 лютого
- вул. Спаська, 6, 8, 10, 10а, 11, 9, 18, 20, 22, 21-23;
- вул. Хорива, 18/17, 20, 22;
- вул. Волоська, 16, 19/22.
Крім того, через аварії тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Полкова, 59А, 58А
- вул. Євгена Сверстюка, 23
- вул. Симиренка, 17А
- б-р. Кольцова, 17А, 17Б, 17В, 19А
- вул. Зодчих, 34, 36
- вул. Литвиненко-Вольгемут, 2, 2А
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - запевнили у Київводоканалі.