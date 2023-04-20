Так пахнуть гроші. Репортаж із першого в Україні біометанового заводу

До осель українців вперше прийшло альтернативне паливо – біометан

У Чернігівській області компанія «Галс Агро» ввела в експлуатацію перший в Україні завод з виробництва біометану та підключила його до газорозподільних мереж. Тепер альтернативним, екологічно чистим паливом щороку забезпечуватимуться як мінімум 1,5 тис. споживачів. «Главком» побував на урочистому відкритті заводу, де з уст фахівців дізнався про перспективи біопалива в нашій країні.

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Перший в Україні біометановий завод розташувався на околиці смт Линовиця Чернігівської області (це 15 км від Прилук). Мікроавтобус із представниками ЗМІ несподівано зупиняє поліцейський: «Хто такі, куди їдемо?». «Журналісти з Києва, на відкриття заводу». Правоохоронець знає про подію, тож киває, і, рятуючись від дощу, пірнає у поліцейську машину.

У чотирьох силосних вежах заводу постійно перебуває 160 тонн біологічної сировини Фото: glavcom.ua

У дощовому серпанку поступово вимальовуються силосні вежі підприємства. З великого намету, спеціально встановленого на майданчику в центрі двору біометанового заводу через негоду, гостей вибігає зустрічати чоловік.

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«Чим у вас так пахне? – цікавиться «Главком». – Перегній чи відходи цукрового виробництва?». «Це запах наших грошей», – таємниче відповідає керівник Чернігівського кластера компанії «Галс Агро» Павло Пустовойт.

Компанія «Галс Агро» розпочала сільськогосподарську діяльність у 1997 році. Займається виробництвом цукру, вирощуванням буряка, яблук, різних зернових культур, розведенням індиків, свинарством та вирощуванням великої рогатої худоби. Також виробляє біоетанол. Підприємства компанії працюють у Вінницькій, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. У «Галс Агро» щорічно накопичується 400 тис. тонн відходів аграрного виробництва.

Сила силосу

На території заводу – чотири силосні вежі, по периметру паркану акуратно розкладено сировину для виробництва біогазу – жом буряка, солома різних зернових культур та їхні відходи, некондиційна кукурудза, гній великої рогатої худоби. Для гною рідкої фракції (зокрема від свиней) зроблений спеціальний невеликий забетонований басейн.

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Різні види сировини для виробництва біогазу

«З тонни силосу можна отримати 200 кубометрів біогазу. З тонни жому – 90 кубів, з тонни гною свиней – 30 кубів. З тонни гною великої рогатої худоби, такої класної, як у нас – 80 кубометрів біогазу», – на ходу розповідає «Главкому» голова Чернігівського кластера «Галс Агро» Павло Пустовойт.

З'ясовується, що окремо сировина не використовується, найефективніше – робити купаж, змішувати різні види біологічних відходів.

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Павло Пустовойт розповідає про найкращу сировину для біогазу – силос

«Почали займатися біогазом тому, що відходи нікуди подіти. Жому нам стільки не потрібно. Корів населення не хоче тримати, тобто продавати жом нема кому. А наші корови (їх близько тисячі) стільки не з'їдять. Взагалі самий чудовий силос – просочувати гноєм солому та інші відходи зернових у певній пропорції», – продовжує розмову з «Главкомом» Пустовойт.

У чотирьох силосних вежах заводу постійно завантажено 160 тонн сировини. Поміщену у герметичний простір без доступу кисню, її підігрівають – є кілька режимів, від 36 до 52 градусів Цельсія. І витримують 28 днів. Бактеріям в таких умовах комфортно, вони розмножуються, переробляють органіку, що знаходиться в баку, і виділяють біогаз. Він збирається під куполом, і його відокремлюють. Потім йде очищення – видаляють вологу та сірководень.

«Насправді процес виробництва безперервний: знизу виймаємо вже перероблений силос – і в поля як добрива. А зверху додаємо свіжу сировину», – пояснює Пустовойт.

Робоче приміщення операторів біометанового заводу

Слід зазначити, що виробництво біогазу максимально автоматизовано. На заводі 13 співробітників: чотири зміни по два оператори, два слюсарі, лаборант, електрик та начальник виробництва.

Три установки для перетворення біогазу на електрику та тепло

Після очищення від сірководню та вологи біогаз (вміст метану в якому – 54%, решта – вуглекислий газ та азот) може використовуватися у двох варіантах. Перший – біогаз надходить на газопоршневі електростанції австрійського виробництва Jenbacher (вартість – близько 1 млн грн), де його спалюють та отримують електрику та тепло. Другий варіант – після встановлення на підприємстві системи очищення біогазу можна одержувати біометан із вмістом власне метану 95%. Як у звичайного природного газу.

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Біометановий модуль – найдорожче обладнання на підприємстві

Модуль Bright Biomethane виробництва Нідерландів (вартість близько $3 млн євро) дозволяє видавати 360 кубометрів біометану на годину. Але взагалі система гнучка: перемкнув – і біогаз пішов на електрику, перемкнув – йде очищення на біометан. Можна виробляти і те, й інше, у потрібних пропорціях.

Нова ера розвитку газової галузі

У відкритті біометанового заводу, певно, найбільше вражає те, що це сталося під час повномасштабної війни в Україні.

Одним із «батьків» цієї події стала компанія «Чернігівгаз»: роботи з підключення підприємства до газорозподільних мереж газовики відновили одразу після деокупації Чернігівської області. Весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менш як 6 місяців!

«Нам доводиться чути: мовляв, хтось відновлює те, що було зруйновано під час війни. А ми під час війни – збудували. І тут народжується нова енергія», – з гордістю каже голова правління АТ «Чернігівгаз» Алла Ярова.

За її словами, поява в регіоні заводу-виробника екологічно чистого метану стане гарною підмогою для Прилук, особливо в холодну пору року.

Алла Ярова: «Поки хтось відновлює, ми будуємо»

А «інвестнянею» у цьому проєкті виступила Регіональна газова компанія, під брендом якої працює «Чернігівгаз».

«Сьогодні розпочинається нова ера розвитку газової галузі в Україні. У цьому проєкті Регіональна газова компанія виступила як інвестняня: ми консультували, розробили проєктно-технічну документацію щодо підключення, технічні умови та виконали роботи з підключення до мережі. Цей досвід ми можемо масштабувати у будь-якій галузі України. Адже у нас у країні величезний потенціал виробництва біометану, на рівні з ЄС, де працює понад 1200 заводів потужністю 3,5 млрд кубометрів на рік», – каже генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

Олексій Тютюнник: «Потенціал виробництва біометану в Україні – на рівні з ЄС»

Він запевняє, що у 2023 році в Україні відбудеться ще три підключення біометанових заводів до газорозподільних мереж.

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Джерело мільярдних доходів, яке ворогу знищити не під силу

Джерело: Біоенергетична асоціація України

Сільськогосподарський бізнес, який фактично зробив компанію «Галс Агро» піонером у виробництві біометану, розпочався із цукрового заводу в Линовиці понад 20 років тому. Гендиректор компанії Сергій Кравчук пояснює: ідея почати виробляти біометан напрошувалася сама собою і лише чекала, коли держава врегулює це питання законодавчо.

«З огляду на те, скільки у нас на рік накопичується різних біологічних відходів, з 2017 року ми зайнялися виробництвом біогазу. Збудували вже шість біогазових заводів загальною потужністю 14,7 МВт – паливо йде на виробництво електроенергії, яку ми використовуємо для своїх потреб. А 400 тис. тонн відходів потенційно дозволяють виробляти нам щорічно 120 МВт електроенергії. Якщо отриманий біогаз переробляти на паливо – це 35 млн кубометрів біометану», – описує масштаби Сергій Кравчук.

Біогазове підприємство у Линовиці введено в експлуатацію у 2018 році. Перша черга заводу мала електричну потужність 2,4 МВт. У 2021 році побудовано другу чергу, що дозволило збільшити потужність до 6,9 МВт. Тоді ж було прийнято рішення встановити модуль для виробництва з біогазу біометану – 3 млн кубометрів на рік, але завадила повномасштабна війна з РФ. У квітні 2022 року проєкт відновили, на початку 2023 року біометановий модуль було встановлено, і ось тепер підключено до газорозподільних мереж АТ «Чернігівгаз».

Голова правління Біоенергетичної асоціації України (можна сказати, хрещений батько біометанового руху в країні) Георгій Гелетуха розповідає, що до 2050 року в Європі взагалі перестануть використовувати викопний природний газ, а потенціал України – близько 10 млрд кубометрів біометану щорічно.

Георгій Гелетуха: «Ми можемо створити нову експортно-орієнтовану галузь»

«Ми можемо автоматично перетворитися на країну-експортера газу. Нехай першим кроком стане виробництво 1 млрд кубів біометану. Для цього необхідно збудувати 330 таких заводів, як у Линовиці. Але цього року буде відкрито біометановий завод потужністю 50 млн кубометрів на рік. Подібних заводів знадобиться, звичайно, менше», – каже Гелетуха.

У Міністерстві аграрної промисловості сподіваються, що тепер від охочих виробляти біометан не буде відбою.

Микола Сольський: «Для розвитку біометанової галузі ми вже зробили дуже багато»

«Тема біометану жива, цікава, і дуже добре, що в Україні працюють підприємства, які готові долучитися до розвитку цієї галузі. Я знаю, що вони вивчили європейський досвід, ознайомились із роботою біометанових заводів у різних країнах. Впевнений, що цей досвід буде успішно реалізований у нашій країні. Зі свого боку, міністерство сприяло розробці законодавчої бази для розвитку біометанової галузі», – сказав під час відкриття заводу у Линовиці міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Сергій Кравчук впевнений: повторити їхній досвід аграрії можуть у будь-якому куточку України. І від цього виграє вся країна: «Я хотів би, щоб подібні біометанові заводи були в кожному районі країни, сільгоспвиробники сировиною забезпечать. Це запорука енергетичної безпеки. Таку систему, що складається з безлічі незалежних ланок, які дають і газ, і електрику, і тепло, ворогові просто неможливо буде знищити».

Сергій Кравчук: «Таку систему ворогові просто неможливо буде знищити»

Українські газовики ж створили для виробників біометану сприятливі умови та готові підключати підприємства до газорозподільних мереж у найкоротші терміни.

«В РГК розроблено універсальний шаблон технічних умов для підключення біометану за пільговою вартістю 1 грн та створено «єдине вікно» у форматі one-stop-shop для виробників біометану та потенційних інвесторів. У 2022 році укладено меморандум між РГК та STX – європейським трейдером ринку біометану (15% ринку Європи) на купівлю біометану з України. Наші фахівці розглядають звернення від усіх компаній, які хочуть виробляти біометан, та пропонують їм оптимальні варіанти приєдання підприємств до газорозподільних мереж», – говорить керівник напрямку декарбонізації РГК Ігор Гоцик.

Андрій Кузьмін, «Главком»