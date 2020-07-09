Bihus.Info оскаржить рішення суду, який визнав недостовірним розслідування про Гладковського



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Редакція Bihus.Info оскаржуватиме рішення суду

Журналісти прокоментували рішення Подільського районного суду столиці

Редакція Bihus.Info оскаржуватиме рішення суду, який визнав недостовірним розслідування про Гладковського, в апеляції. Денис Бігус записав відеозвернення, в якому повідомив, що не лише в редакції були копії листувань фігурантів і сьогодні невідомі виклали їх в мережу. Про це повідомили «Главкому» в Bihus.Info.

«Про те, що ми нібито не приходили на засідання і тим паче «змушували» суддю засідання переносити – повна маячня. Адвокати ведуть не одну тільки нашу справу, і коли різні справи в різних судах призначають на один і той же час – одну з них, цілком логічно, переносять на інший день. Це абсолютно нормальна щоденна практика. Наприклад, якщо у адвоката накладається слухання кримінальної справи і нашої цивільної, суддя розуміє пріоритетність першої і переносить другу. Змушувати суддю до цього не треба – це елементарна логіка і, повторюся, щоденна практика. І то таких переносів було лише декілька. Натомість адвокати захисту не раз розповідали, що суддя скаржиться – суддів у Подільському суді мало, навантаження завелике, справи тягнуться довго. Тому хай краще пан адвокат пояснить, чому за весь цей час в суд ні разу не приходив сам Гладковський, якому нібито так болить його честь і гідність», – зазначила авторка розслідування Леся Іванова.

Адвокат Дениса Бігуса Олександр Бурмагін у коментарі «Детектору медіа» зазначив, що суд фактично визнав недостовірним увесь сюжет. За його словами, суд не вказав, яку інформацію визнав недостовірною. «Ця резолютивна частина суперечить роз’ясненням Верховного Суду України, здоровому глузду й матеріальному праву», – додав пан Бурмагін.

Нагадаємо, адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець повідомив, що Подільський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію журналістів проекту Bihus.info про причетність Ігоря Гладковського до корупційних схем в державному концерні «Укроборонпром».