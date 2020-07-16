Чи варто цього літа їхати у відпустку за кордон? Епідеміолог дав пораду українцям



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Андрій Александрін вважає, що багато людей вже не вірять в існування Covid-19.

«Небезпека є», - наголошує кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін

Нинішнього року не варто їхати на відпочинок молоді, яка буде тусити в нічних клубах. Про це зазначив кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін в інтерв’ю «Главкому».

«Молодь потім повернеться додому, можливо, із безсимптомним перебігом Covid -19, приїде в гості до своїх батьків, бабусі чи дідуся і інфікує їх. Тому завжди треба оцінювати ризики і розуміти: їхати чи ні. Перед тим, як кудись летіти, варто дізнатися: яка у іншій країні ситуація, чи немає там спалахів. Треба також звертати увагу, чи є якісна припливно-витяжна система вентиляції у готелях. Добре було б поки цей період перетерпіти вдома і не їздити за кордон, бо все таки небезпека є», – підкреслив епідеміолог.

Андрій Александрін вважає, що багато людей вже не вірять в існування Covid-19.

«Раджу таким людям поїхати до інфекційної лікарні і подивитися на важких хворих та запитати у лікарів, як часто такі пацієнти помирають», – наголосив лікар.

Нагадаємо, Одещина поповнила перелік областей, де не можна послаблювати карантин.