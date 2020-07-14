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    Здоров'я

    Одещина поповнила перелік областей, де не можна послаблювати карантин

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    Одещина поповнила перелік областей, де не можна послаблювати карантин

    Зі списку вибула Харківська область, натомість додалась Одеська

    Станом на 14 липня сім областей в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів.

    Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    До цього переліку увійшли:

    1. Вінницька,
    2. Волинська,
    3. Донецька,
    4. Закарпатська,
    5. Одеська,
    6. Рівненська,
    7. Чернігівська області.

    Так, зі списку, що був станом на 13 липня, вибула Харківська область, натомість додалася Одеська.

    Згідно з даними МОЗ, у Вінницькій області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.

    У Волинській - вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

    У Закарпатській області перевищують показники завантаженості ліжок і виявлення захворюваності на корона вірус.

    У Донецькій і Чернігівській областях населення недостатньо охоплене тестуванням.

    У Рівненській області вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

    В Одеській області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.

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    Нагадаємо, карантин не послаблюють у регіонах, де:

    • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;
    • середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
    • коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
    • показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.

    Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54771
    • Одужали
      27154
    • Хворіють
      26205
    • Померли
      1412
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    Міністерство охорони здоров'я Одещина карантин коронавірус
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