Одещина поповнила перелік областей, де не можна послаблювати карантин

Одещина поповнила перелік областей, де не можна послаблювати карантинграфіка
Зі списку вибула Харківська область, натомість додалась Одеська
Станом на 14 липня сім областей в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
До цього переліку увійшли:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Чернігівська області.
Так, зі списку, що був станом на 13 липня, вибула Харківська область, натомість додалася Одеська.
Згідно з даними МОЗ, у Вінницькій області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.
У Волинській - вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.
У Закарпатській області перевищують показники завантаженості ліжок і виявлення захворюваності на корона вірус.
У Донецькій і Чернігівській областях населення недостатньо охоплене тестуванням.
У Рівненській області вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.
В Одеській області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.
Нагадаємо, карантин не послаблюють у регіонах, де:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.
Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.
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