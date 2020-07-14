Одещина поповнила перелік областей, де не можна послаблювати карантин графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зі списку вибула Харківська область, натомість додалась Одеська

Станом на 14 липня сім областей в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

До цього переліку увійшли:

Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська, Чернігівська області.

Так, зі списку, що був станом на 13 липня, вибула Харківська область, натомість додалася Одеська.

Згідно з даними МОЗ, у Вінницькій області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.

У Волинській - вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

У Закарпатській області перевищують показники завантаженості ліжок і виявлення захворюваності на корона вірус.

У Донецькій і Чернігівській областях населення недостатньо охоплене тестуванням.

У Рівненській області вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

В Одеській області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.

Нагадаємо, карантин не послаблюють у регіонах, де:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;

показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.

Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 54771

Одужали 27154

Хворіють 26205

Померли 1412

Копіювати код для вставки



