Єгипет та Албанію виключено з «червоної зони»: тепер без карантину після повернення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну самоізоляцію

Україна спростила подорожі до Албанії та Єгипту

Кабінет міністрів України змінив критерії щодо країн, які відносяться до «червоної зони», що дозволило виключити з цього списку Єгипет та Албанію.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

«Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії. Щойно уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до «червоної зони». Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на Covid-19», - написав міністр.