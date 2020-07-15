  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Єгипет та Албанію виключено з «червоної зони»: тепер без карантину після повернення

    • Розсилка
    Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну самоізоляцію - Єгипет та Албанію виключено з «червоної зони»: тепер без карантину після повернення
    Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну самоізоляцію

    Україна спростила подорожі до Албанії та Єгипту

    Кабінет міністрів України змінив критерії щодо країн, які відносяться до «червоної зони», що дозволило виключити з цього списку Єгипет та Албанію.

    Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

    «Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії. Щойно уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до «червоної зони». Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на Covid-19», - написав міністр.

    До слова, сьогодні Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн «червоної зони», зокрема було змінено показник кількісті активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.

    Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.

    Станом на 15 липня шість регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

      Читайте також: Готуватися до найгіршого треба вже зараз. Вчені з усього світу спрогнозували пік Covid-19

     

    міністр Єгипет відпочинок туризм Україна карантин уряд мандрівка Албанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ