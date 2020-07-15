Партнерські пологи під час карантину: що треба знати батькам



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ІФА-тестування на COVID-19 дозволяє визначити у людини наявність антитіл до вірусу

На партнерських пологах тестування на коронавірус мають пройти майбутні батьки

Головною умовою для майбутніх тат, перш ніж бути присутнім на пологах, є проходження ІФА-тестування на COVID-19. Про це зазначила головний інфекціоніст Вінниччини Лариси Мороз, йдеться на сайті УНН.

«Татам перед партнерськими пологами обов'язково треба проходити ІФА-тестування. Ми ж не знаємо, а якщо тато в кінці інкубаційного періоду чи на початку захворювання. А майбутні тати – це переважно люди молодого віку, у яких частіше за все безсимптомно перебігає захворювання на коронавірус.У такий спосіб, роблячи тестування, ми унеможливлюємо інфікування, перш за все, породіллі і також лікарів, які будуть у палаті разом з жінкою, що народжує», – пояснила лікар.

За словами медика, ІФА-тестування для вагітних — теж важливе і навіть обов'язкове. При цьому, не лише напередодні пологів, але й взагалі. Особливо, коли майбутня мама відвідує магазини чи інші людні місця.

Зауважимо, що ІФА-тестування на COVID-19 дозволяє визначити у людини наявність антитіл до вірусу. Якщо виявлені антитіла IgG, то це означає, що пацієнт вже перехворів. А якщо IgM – отже, людина, хворіє в даний момент.

Нагадаємо, Академія медичних наук Великої Британії радить терміново вживати заходів, аби за пів року не допустити катастрофи.